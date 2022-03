Postmoderner Aktivismus : Die neue Lust am Büßen

Es ist eines der großen Rätsel unserer Zeit, warum in Ländern, die ihre Kolonien vor langer Zeit aufgegeben haben, die Diskriminierung von Minderheiten unter Strafe stellen und in denen Männer und Frauen formal gleiche Rechte genießen, warum in diesen Ländern Rassismus und Sexismus derart omnipräsent, ja, eingefleischt und vererbbar geworden sein sollen, dass die ganze Gesellschaft unter Verdacht gestellt und umerzogen werden muss, ohne dass diese Erziehung jemals Besserung erreichen könnte (die Schuld steckt ja, wie die neuen Aktivisten behaupten, in den Genen, in der Sprache).

Es ist ein zweites großes Rätsel, warum diese abenteuerliche Vorstellung ausgerechnet an den Universitäten ausgebrütet worden ist, die als wissenschaftliche Institutionen Hypothesen an der Empirie messen sollten; und es ist ein drittes großes Rätsel, warum diese Sicht von weiten Teilen der Gesellschaft zwar nicht geschätzt, aber geduldet wird, sodass sie in immer weitere Bereiche vordringen und zur dominanten politischen Ideologie unserer Zeit werden konnte. Gar nicht mehr zu erklären, sondern einfach nur absurd ist vor diesem Hintergrund, dass Millionen von Menschen ausgerechnet in diese Länder fliehen, wo sie angeblich pausenlos schikaniert werden. Sollte man sie nicht warnen?