Defizit der Martin-Luther-Uni : Der seltsame Sparstreit von Halle

Lange wurde gerätselt, ob Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) der Einladung zur digitalen Senatssitzung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am vergangenen Mittwoch folgen würde. Er tat es. Zugeschaltet aus dem Ministerium in Magdeburg stellte sich Willingmann der öffentlichen Diskussion. Das wurde höchste Zeit, denn der größten und ältesten Universität Sachsen-Anhalts steht das Wasser bis zum Hals. Es klafft ein Millionendefizit im universitären Haushalt. Die Kommission für Struktur und Haushalt warnt in einer Stellungnahme, dass die „Fakultäten ihre Pflichtaufgaben bereits in diesem Jahr nicht mehr erfüllen können.“ Anfang April soll der Senat weitreichende Kürzungen beschließen, um die Handlungsfähigkeit der Universität zu sichern. Das Rektorat hatte dafür bereits im letzten Mai ein Konzept vorgelegt, das seitdem kritisch diskutiert und weiterentwickelt wird.

Vor diesem Hintergrund begrüßte der Minister in der Senatssitzung, dass das Rektorat endlich eine notwendige Strukturdiskussion angestoßen habe. Die Strukturen müssten an das Budget angepasst werden, so wie es schon die Hochschulstrukturplanung des Landes Sachsen-Anhalt von 2014 vorgesehen habe. Demnach hätte die Universität Halle seitdem 10,5 Millionen Euro einsparen müssen. Während die anderen Hochschulen des Landes in der Vergangenheit entsprechende Beschlüsse gefällt hätten, sei das in Halle nicht geschehen. In der Regierung bestehe daher die Erwartung, dass die Universität den einst verabredeten Prozess nachhole, so Willingmann. Darüber sind sich der Minister und die Unileitung weitgehend einig. „Strukturanpassungen sind unumgänglich“, so Rektor Christian Tietje, „das geht leider nur, und das ist die bittere Wahrheit, wenn die Universität verkleinert wird.“

Der Minister ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass ein Dissens über die Bewertung der finanziellen Situation und der notwendigen Maßnahmen bestehe. Zur Klärung seien bereits weitere Gespräche mit dem Rektorat vereinbart worden. „Deshalb wollen und können wir derzeit noch nicht über Zahlen reden“, so Willingmann. Dennoch wurde klar, dass das Ministerium eine Stellenreduktion in der geplanten Höhe offenbar nicht für notwendig hält.

Auch mit einer drastischen Absenkung der Studentenzahlen rechne man nicht. Das Ministerium halte es außerdem nicht für zielführend, Personalstrukturmaßnahmen wie aktuell geplant umzusetzen, bevor es eine Verständigung über die künftige inhaltliche Profilschärfung gegeben hat. Willingmann schlug eine vorgelagerte externe Qualitätsanalyse vor, um Entwicklungsziele für die Universität zu definieren und bot dafür finanzielle Unterstützung aus seinem Haus an. Für eine grundlegende Mittelaufstockungen des universitären Haushalts sehe er zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Spielraum.

Diese Position war nicht gänzlich neu. Fassungslos macht sie den Rektor dennoch. „Es wird bestritten, dass wir Finanzierungsprobleme haben. Das ist für uns nicht nachvollziehbar“, so Tietje. Zwar habe es in den vergangenen Jahren durch das Land tatsächlich einen realen Mittelzuwachs durch die Übernahme von Tarifsteigerungen gegeben, allerdings sei dieser unter anderem durch gesteigerte Energie- sowie Mietkosten und Literaturbeschaffung mehr als kompensiert worden.