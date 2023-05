Als Anke Sevenich im Frühjahr die Berlinale besuchte, wurde sie wie so oft in den vergangenen Jahren gefragt: „Was ist eigentlich aus eurem preisgekrönten Drehbuch geworden?“ Die Geschichte lohnt sich zu erzählen, weil sie womöglich symptomatisch ist für das, was in Hollywood „Aging out“ genannt wird: das Ignorieren von Schauspielerinnen ab vierzig in einem von Jugendlichkeit besessenen Geschäft.

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Anke Sevenich, 1959 geboren und in ihrem Beruf zunehmend mit diesem Pro­blem konfrontiert, hat die Erfahrung des Älterwerdens nicht Trübsal blasen lassen. Sie ging einen anderen Weg. Die Schauspielerin, die sich als junge Frau mit einer einzigen Rolle, dem Schnüsschen in Edgar Reitz’ „Heimat“-Epos, in die deutsche Filmgeschichte eingeschrieben hatte, wollte mit dem Rollenwechsel, den ihr Beruf ihr abverlangt, produktiv umgehen.