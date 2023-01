Britisches Königshaus : Immer wieder Ärger mit Harry

Bruderneid ist so alt wie die Menschheit. Den bislang aus Spanien durchgesickerten und übersetzten Einzelheiten aus der explosiven Enthüllungsschrift von Prinz Harry, die dort aus Versehen vorzeitig für kurze Zeit zum Verkauf stand, geht hervor, dass das Kain-und-Abel-Motiv in dem geronnenen Verhältnis zwischen den beiden britischen Königssöhnen eine dramatische, moderne Wendung genommen hat.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Die Geschichte des britischen Königshauses ist unendlich, was familiärem Zwist angeht, von Herrschern oder Thronrivalen, die ihre eigenen Brüder, Väter, Söhne, Neffen oder Frauen ermordeten oder kaltstellten, wie dies zuletzt bei der Abdankung von Eduard VIII. der Fall war, den sein Ur-Ur-Neffe ebenso als Seelenverwandten zu erkennen meint wie Shakespeares Prinz Hal, alias der junge Henry V.

Zwei konträre Sichtweisen prallen aufeinander

Seiner Großmutter, der verstorbene Königin Elisabeth, unterstellt Harry, dass sie es gewesen sei, die veranlasst habe, dass deren Onkel, der „aus Liebe auf die Krone verzichtet“ habe, nach seinem Tod weit ab von den anderen Gräbern auf dem königlichen Friedhof in Windsor zur Ruhe gelegt wurde. Harry sieht darin eine „letzte Schelte“ für den Vorfahren.

In der Vergangenheit ging es bei diesen Ränken in der Regel um Macht. Bei Harry ist es aber eher ein schonungsloser Kampf um moralische Autorität in einem Konflikt, in dem zwei Sichtweisen aufeinanderprallen: die durchtherapierte, alles offen legende kalifornische Lebenskultur, die sich der Herzog und die Herzogin von Sussex zu Eigen gemacht haben, und die Rigidität der Krone, mithin einer Institution, die sich der alten britischen Schule der steifen Oberlippe verpflichtet fühlt.

In Harrys Krieg gegen sein Elternhaus mach er noch das Allerpersönlichste öffentlich, selbst wenn die Offenbarungen andere betreffen. Seine jüngste Waffe, sein autobiografisches Buch „Spare“ (zu deutsch „Reserve“), ist in der englischen Presse mit einer auf das Königshaus geworfenen Handgranate verglichen worden. Mehrere Tage vor dem geplanten Erscheinungstermin am 10. Januar, an dem das Buch simultan in sechzehn Ländern erscheinen soll, ist nun bereits klar geworden, dass die Erinnerungen des Prinzen alle Befürchtungen übertreffen.

Seinen Vater stellt Harry als hilflosen, emotional verkrüppelten alten Mann dar. Einer „intrigierenden“ Camilla wirft er vor, ihren Stiefsohn auf dem Alter ihrer Öffentlichkeitsarbeit geopfert zu haben. Und er behauptet, sein als jähzornig porträtierter „geliebter Bruder“ sei nicht nur das genaue Gegenteil von ihm, sondern sein Erzfeind, der zu ihm in einer Beziehung stand, die dieser als persönliche Olympiade aufgefasst habe. Angesichts dieser Vorwürfe ist die spannende Frage, wie und ob Karl III. und William ohne weitere Einbußen Hoheit über das Narrativ zurückerlangen können.

Der Titel von Harrys Buch sagt bereits alles. Er bezieht sich darin auf die alte Redewendung des Adels, wonach die Nachfolge durch die Zeugung eines Erben und eines Ersatzes gesichert werden muss. „Spare“ heißt im Englischen zudem auch noch überflüssig. Schon daraus spricht das tiefe Ressentiment des Zweitgeborenen gegenüber dem Thronfolger. Harry ist bald vierzig Jahre alt, doch er verhält sich wie Kind, das schreit, weil der Ältere ihm das Spielzeug weggenommen hat. In dieser Kombination aus Opfer-Narrativ und Beichte bleibt dem Leser nichts erspart, auch keine Petitessen, wie sie in jeder Familie vorkommen. Schuld sind immer sind die Anderen. Sogar seine Entjungferung betrachtet Harry als eine Art Missbrauch. Wenn er sagt, er sei verblendet gewesen, bevor Meghan ihm die Augen geöffnet habe, klingt er wie der gehirngewaschene Rekrut einer Sekte.