Markenbildung im Hause Sussex : Harry, Meghan und der Kapitalismus

Ein Blick auf die Website Sussex Royal bestätigt, dass die Zukunftsplanung von Prince Harry und Meghan Markle nicht nach den Vorstellungen des herzöglichen Paars gelaufen ist. Der von langer Hand mit Hilfe einer kanadischen Kreativagentur geplante Coup, mit dem es die königliche Familie überrumpelt hat, ist ihm aus den Händen geglitten. Besucher werden darauf hingewiesen, dass die Information über die Rolle und die Arbeit des Herzogs und der Herzogin von Sussex zu gegebener Zeit aktualisiert werde im Einklang mit der Erklärung der Königin vom 18. Januar. Deren Aussage bedeutet im Klartext: Ein bisschen „Royal“ zu sein ist genauso unmöglich wie ein bisschen schwanger zu sein.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

In der Zwischenzeit vermittelt die Website ein Bild der Halb-Drinnen-Halb-Draußen-Existenz, die sich das Paar ausgemalt hatte nach dem Vorbild von Boris Johnsons Maxime, wonach Britannien nach dem Brexit auf zwei Hochzeiten tanzen könne.

Die Homepage präsentiert die drei Säulen, auf denen Harry und Meghans selbständiges Dasein ruhen sollte, mit den Schlagwörtern, „die Gemeinschaft fördern“, „der Monarchie dienen“ und „das Commonwealth stärken“. Auf die für den Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit erforderlichen kommerziellen Tätigkeiten wird nicht näher eingegangen. Kein Wort über den bereits im Juni beim Amt für geistiges Eigentum angemeldeten Markenschutz für mehr als hundert Waren und Dienstleistungen von T-Shirts, Hoodies und Schuhen bis hin zu Plakaten, Postkarten und Büromaterial sowie für Beraterfunktionen in Bereichen wie Gesundheit und Wellness, Wohltätigkeitsaktionen und Gemeinschaftsprojekten.

Nach der Erklärung der Königin sind zwei der drei Säulen, der Dienst für die Monarchie und das Commonwealth, weggebrochen. Es bleibt nur noch der Einsatz für die Gemeinschaft, den, wie die Markenschutzanmeldung verrät, Harry und Meghan auf kommerzieller Basis leisten werden.

Alles Heilige werde entweiht

In einem der originellsten Kommentare zu dieser Unabhängigkeitserklärung hat der „Economist“ „Das Kapital“ abgekupfert, um die These aufzustellen, der Herzog und die Herzogin von Sussex könnten Karl Marx womöglich in seiner Prophezeiung bestätigen, wonach der Kapitalismus alle feudalistischen Überreste zerstören werde.

Angelehnt an die Passage, in der Marx schreibt, „das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel“, argumentiert das Wirtschaftsmagazin, dass sich das königliche Paar durch die Verwandlung in eine Weltmarke den Kapitalismus in seiner gröbsten, modernsten Form zu eigen mache – „global, statt national, virtuell statt konkret, getrieben, in seiner unausweichlichen Logik, ständig neue Trends und Moden zu erzeugen“.

Diese Form des Kapitalismus kehre den Feudalismus ins Gegenteil, denn in einer feudalen Gesellschaft sei man durch die Bande gegenseitiger Verpflichtungen an seine Gefolgsleute gebunden, während der Kapitalismus des einundzwanzigsten Jahrhunderts Gefolgsleute sammle, um sie zu monetarisieren. Es sei bezeichnend, heißt es ferner, dass die Hauptagentin des jetzigen Debakels das Produkt eines Unterhaltungsbetriebs sei, der mehr als jede andere Industrie dafür getan habe, dass, wie Marx an der Bourgeoisie bemängelte, alles Stehende verdampfe und alles Heilige entweiht werde.