Richard David Precht und Harald Welzer beklagten in ihrem Buch „Die vierte Gewalt“, dass über den Ukrainekrieg in den deutschen „Leitmedien“ zu einseitig berichtet würde. Jetzt will Welzer die fehlenden empirischen Belege nachliefern.

Als die Autoren Richard David Precht und Harald Welzer im vergangenen Herbst ihr Buch „Die vierte Gewalt“ veröffentlichten, in dem sie beklagten, dass über den Ukrainekrieg in den deutschen „Leitmedien“ zu einseitig berichtet werde, wurde nicht nur das Fehlen empirischer Belege für ihre These bemängelt; dies aber auch. „Nicht zu Unrecht“, räumt Welzer nun in einem Beitrag für die Zeitschrift „Neue Rundschau“ ein und verkündet: Der Beleg „kann nun nachge­liefert werden“. (Die Studie ist hier gratis abrufbar.)

Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Blue Ocean Semantic Web, dessen Chef Leo Keller als Ko-Autor genannt wird, hat Welzer 107.000 Texte „aus den Leitmedien“ und 13,5 Millionen Tweets aus dem Zeitraum zwischen 1. Februar 2022 und 31. Januar 2023 ausgewertet. Und selbstverständlich hätte es diese aufwendige Inhaltsanalyse, deren Daten mit „einer leistungsstarken AI-Engine“ und allem Pipapo „segmentiert, kategorisiert und indexiert“ wurden, verdient, selbst wiederum angemessen ausführlich analysiert und auf eventuelle Wi­dersprüche geprüft zu werden, zum Beispiel auf jenen, wie es möglich ist, dass Artikel, die erst nach dem Buch erschienen sind, die Thesen des Buches belegen können. Aber wir können es kurz machen: Es ist nicht mehr als die Karikatur einer Studie.