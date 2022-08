Umweltschutz und Engagement : Wie oft darf man als Ökoaktivist fliegen, Herr Jaenicke?

Der Schauspieler Hannes Jaenicke setzt sich seit über 15 Jahren in seiner investigativen ZDF-Dokumentationsreihe „Im Einsatz für ...“ für bedrohte Tierarten wie Orang-Utans, Eisbären, Haie oder Wölfe ein. Über seine Stiftung Pelorus Jack Foundation unterstützt er Projekte in Borneo und Afrika. Als streitbarer Talkshow-Gast legt er sich mit der Politik an – und steht dabei selbst unter Beobachtung. Wie geht Umweltengagement, wenn man gleichzeitig ein viel beschäftigter Medienmensch ist?

Frankfurter Allgemeine Quarterly: Springen wir hinein in den Umwelt-Alltag: Wir treffen uns im Büro Ihrer Produktionsfirma in München, Sie kommen gerade per Flugzeug zurück aus Berlin. Warum nicht mit der Bahn?