Carola Rackete : So kann man nicht die Welt retten

Es ist ja richtig: Die Zeit drängt. Die Folgen des Klimawandels sind immer deutlicher zu sehen, die Berechnungen sind alarmierend, radikale Maßnahmen zur Rettung des Planeten unumgänglich. Seit Jahrzehnten warnen Forscher vor den ökologischen Kosten unseres hohen Lebensstandards; Gier, Verschwendung, die Sucht nach Wachstum sind nicht erst seit heute Gegenstand einer umfassenden Konsumkritik; lange vor Greta gab es eindringliche Appelle, die Schöpfung zu bewahren und unsere Lebensweise grundlegend zu verändern. Wir wissen es alle: Es wurde einiges für den Umweltschutz getan – aber es reicht bei weitem nicht aus. So alt die Kritik ist, so richtig ist es, sie zu erneuern, wenn die Lage immer akuter wird. Die Frage ist nur, auf welche Weise das geschieht.

Carola Rackete, Kapitän der „Sea-Watch 3“ (und nur als solcher will sie bezeichnet werden, nicht als „Kapitänin“, wie man oft liest), war in aller Munde, als sie das Schiff mit 53 Flüchtlingen ohne Genehmigung der italienischen Behörden im Hafen von Lampedusa anlegte. Sie tat es, weil sie es als ihre Pflicht ansah, die Menschen an Bord zu retten. Darüber sprach sie gestern auf einer Pressekonferenz in Berlin, auf der sie ihr neues Buch vorstellte (dessen Erlöse sie an eine Hilfsorganisation für Geflüchtete spendet). Um die Flüchtlinge, in deren Namen zu sprechen sie sich nicht anmaßen wolle, ging es dabei nur am Rande. Rackete, die sich kürzlich der umstrittenen Bewegung „Extinction Rebellion“ angeschlossen hat, nutzte ihre Prominenz vielmehr dafür, ein Manifest für eine grundlegende Transformation des kapitalistischen Systems vorzulegen: „Für alle Opfer des zivilen Gehorsams“, wie es in der Widmung ihres Buches mit dem dramatischen Titel „Handeln statt Hoffen. Aufruf an die letzte Generation“ heißt.