Deutschlands Landschaften fehlt etwas: Die Küsten sind sehr hübsch, aber nicht atemberaubend schön; wer die Alpen von ihrer spektakulären Seite kennenlernen möchte, muss in andere Länder fahren. Canyons, Wüsten, Urwälder findet man hierzulande nicht. Dafür hat Deutschland einige menschengemachte, sensationelle Sehenswürdigkeiten: die Industrieanlagen im Ruhrgebiet, den Tagebau in der Oberlausitz und im Rheinland, die Produktionsanlagen von BASF in Ludwigshafen und Volkswagen in Wolfsburg, vielleicht auch den Frankfurter Flughafen mitsamt dem meistbefahrenen Autobahnkreuz.

Zu diesen Attraktion zählt ganz sicher der Hamburger Hafen. Er ist nicht nur einer der größten Häfen Europas, sondern auch einer der traditionsreichsten. Seit den Zeiten der Hanse war Hamburg zunächst der wichtigste Hafen Nordeuropas. Er hat alle historischen Wechselfälle überstanden – selbst die Randlage im geteilten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg und Überlegungen der Stadtregierung in den Siebzigerjahren, einen Großflughafen zu errichten und damit den Akzent in der Verkehrsinfrastruktur anders zu setzen.