Kann es sein, dass in dem bloß allgemeinen Sinne, in dem Jürgen Habermas sein „Plädoyer für Verhandlungen“ hält, niemand etwas gegen Verhandlungen hat? Denn in dem raumgreifenden Artikel, den der Philosoph gestern in der „Süddeutschen Zeitung“ veröffentlichte, werden Verhandlungen gutgeheißen, ohne Wege aufzuzeigen, wie sie gelingen oder auch nur aufgenommen werden könnten.

Insofern eignet dem Text ein aufreizend apolitisches Moment, das der politisch-moralischen Vehemenz seines Tenors eigentümlich entgegenläuft. Es ist ein Plädoyer mit mehreren losen Enden. Habermas hält es für geboten, „auf energische Versuche, zu drängen, Verhandlungen zu beginnen und nach einer Kompromisslösung zu suchen, die der russischen Seite keinen über die Zeit vor dem Kriegsbeginn hinausreichenden territorialen Gewinn beschert und doch ihr Gesicht zu wahren erlaubt“.

Das wäre doch mal ein Kompromiss! Nirgendwo steht, was diese Wunschvorstellung zum Kompromiss machen würde, was also zur Gesichtswahrung Putins aufgeboten werden müsste. Nirgendwo steht, welchen Zeitindex der gebotene energische Versuch hat. Wann soll mit dem Verhandeln begonnen werden? Nirgendwo steht, an wen das Verhandlungsgesuch zu richten wäre. Denn auch Habermas sieht: „Es gibt einstweilen kein Anzeichen dafür, dass sich Putin auf Verhandlungen einlassen würde.“

Vollendete Tatsachen

Habermas selbst erläutert im einzelnen die vollendeten Tatsachen, „die die Aufnahme von aussichtsreichen Verhandlungen fast unmöglich machen“. Denn mit der Annexion der östlichen Provinzen der Ukraine habe Putin Fakten geschaffen und Ansprüche zementiert, die für die Ukraine nicht akzeptabel seien.

So hängt am Ende alles an einem „fast“ (unmöglich), dessen Gehalt unbestimmt bleibt. Es gebe, zugegeben, für Verhandlungen „keine vielversprechenden Voraussetzungen, aber auch keine aussichtslosen“. Nirgends ein Wink, wo es denn nun zur schönen Aussicht gehe. Sie bleibt auch bei Habermas von den Realitäten verstellt, die damit zu tun haben, dass da ein imperialer Aggressor das Nichtseinsollen eines anderen Landes als nicht verhandelbar beschreibt.

Statt in seinem Plädoyer nun einzulenken, es als nice try in Sachen Verhandlung runterzufahren, weicht Habermas in normative Magie aus. Er spricht vom „Nichtseinsollen des Krieges“, von der „zermalmenden Gewalt, die so schnell wie möglich aufhören sollte“. Sollte hier Angreifern und Verteidigern gleichermaßen ins Gewissen geredet werden? Wo kein Verhandlungsweg gewiesen werden kann, ist moralischer Druck, sich von der Gewalt zermalmen zu lassen, kein Ausweg.