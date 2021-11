Serie „Mensch Merkel“ : Blick für Schwächen

Wer war Angela Merkels Lehrmeister im Umgang mit den Journalisten? Helmut Kohl, der mit Leuten von Spiegel, Stern und Zeit nichts zu tun haben wollte, war es nicht. Merkel redet mit allen Seiten. In Kohls sechzehn Jahren Kanzlerschaft gab es acht Sprecher der Bundesregierung. Merkel hatte zwei, Ulrich Wilhelm und Steffen Seibert. Eva Christiansen berät Merkel seit 23 Jahren in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Das sorgt für Kontinuität des Verlautbarten.

Wenn nicht Kohl, wer dann? Hans-Dietrich Genscher war es, wie sie als Bundeskanzlerin bekannt machte. 2007, zu dessen 80. Geburtstag, hielt Merkel die Festrede auf den Jubilar. Genscher war berüchtigt für interpretationsbedürftige Allgemeinplätze, und so erzählte Merkel aus ihrer Zeit als stellvertretende DDR-Regierungssprecherin, die sie im Frühjahr 1990 nach der Wende gewesen ist. An ein Pressegespräch des FDP-Außenministers anlässlich von Verhandlungen damals in Moskau erinnerte sich Merkel vor Genschers Geburtstagsgästen so: „Die aus meiner Sicht doch in seinen Äußerungen vorhandene Unbestimmtheit über den Gegenstand, den er beschrieb, und die gleichzeitige Zufriedenheit der Journalisten, die hat bei mir, ehrlich gesagt, auf meinem politischen Lernweg eine nachhaltige Wirkung entfaltet.“