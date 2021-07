Baerbock-Plagiat : So dick wie die Guttenberg-Suppe

So einfach der Fall Baerbock liegt, so vielfältig sind die Verharmlosungen der Medien. Plagiatsgutachter Stefan Weber sieht noch mehr peinliche Funde voraus.

Da war noch alles in Ordnung: Annalena Baerbock vor ihrer Buchpräsentation am 17. Juni in Berlin Bild: Reuters

Man kann die Debatte um den Abschreibskandal der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock aus politischer Perspektive erzählen, als Glaubwürdigkeitskrise einer Partei, in der Glauben bisher mehr galt als anderswo. Die Konkurrenten Armin Laschet und Olaf Scholz stehen derweil daneben und mucksen sich nicht. Jeder verheerende Baerbock-Tag ist ein guter Laschet-Tag. Ob auch ein guter Scholz-Tag, steht noch dahin.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Inzwischen muss man den Fall aber auch medienpolitisch betrachten, denn das nervöse Hufescharren von Journalisten, die mitmischen wollen, ist schon aus der Ferne zu hören. Am Donnerstagabend überraschte etwa das Nachrichtenportal T-Online mit der Schlagzeile: „Hintermänner suchten Plagiatsjäger für Anti-Baerbock-Kampagne“. In dem dazugehörigen Artikel schreiben die Journalisten Lars Wienand und Jonas Mueller-Töwe: „Die Plagiatsjäger, die derzeit das Buch ‚Jetzt‘ von Annalena Baerbock auseinandernehmen, wurden offenbar gezielt auf die Grünen-Kanzlerkandidatin angesetzt“. Dann kommt der VroniPlag-Gründer Martin Heidingsfelder zu Wort und berichtet von einer „kleinen Gruppe“ von Hintermännern „eher aus dem rechten Lager“, die ihn angerufen und Plagiatsprüfer für das Baerbock-Buch gesucht hätten. Er, Heidingsfelder, habe „den Job aber abgelehnt“. Selbstverständlich, möchte man hinzufügen, man ist doch kein Kopfgeldjäger! So viel Berufsehre muss sein.

So blieb nur noch der einschlägig bekannte Plagiatsgutachter Stefan Weber übrig, der Mann, dessen Recherchen den Baerbock-Schlamassel vor einer Woche ausgelöst haben und der uns seitdem per Twitter über seine neuesten Funde auf dem Laufenden hält. T-Online suggeriert im Artikel, der Österreicher Weber sei trotz seiner Versicherungen, im Fall Baerbock nicht gegen Bezahlung zu recherchieren, womöglich doch angeheuert worden – von besagten „Hintermännern“ eben, noch dazu „eher aus dem rechten Lager“, worunter man sich heutzutage wohl etwas ganz besonders Finsteres irgendwo zwischen den Reichsbürgern und Jan Fleischhauer vorstellen muss. Und fertig ist eine hübsche kleine Denunziation, die den Charme hat, als unbeweisbare Allerweltsformulierung daherzukommen.

Durchleuchten könnte zur Regel werden

Die Wahrheit ist aber wohl doch nicht der „Politthriller“, den T-Online so raunend beschwört, sondern schlichter. Die beiden Journalisten haben Weber zunächst nicht erreicht und es dann, um überhaupt etwas in der Hand zu haben, bei seinem Konkurrenten Heidingsfelder versucht. Spricht man tatsächlich mit Stefan Weber, erhält man dazu eine Menge Auskünfte. Etwa die, Heidingsfelder habe ein „gewisses Egoproblem“, aber das sei nicht weiter dramatisch. Wichtiger sei, wie es jetzt mit Baerbocks Buch weitergehe. Er, Weber, mache da ständig neue, gravierende Funde. So weiß der Medienwissenschaftler etwa, dass Baerbock auch bei einem ihrer Parteikollegen abgeschrieben hat, nämlich die Passagen 22 bis 29. „Sie stammen in einem einzigen Kapitel allesamt aus einem Gastbeitrag von Jürgen Trittin“, teilte Weber auf Twitter mit. „So eine Dreistheit und Dummheit habe ich in vierzehn Jahren Tätigkeit noch nie gesehen!“