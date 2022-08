Krisenstimmung in England : Königreich der Katzenwäsche

Die britische Presse blickt sorgenvoll auf den kommenden Winter in Deutschland. Dabei haben die Briten selbst Grund zur Besorgnis: Das Land steckt in der Krise.

Deutsche Miseren sind in Großbritannien immer noch guter Lesestoff. Die Bundesrepublik stehe vor dem schlimmsten Winter seit dem „Hungerwinter“ unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, konstatierte der „Daily Telegraph“ am Montag in ei­ner kritischen Analyse der deutschen Beschwichtigungspolitik gegenüber Putin und der Folgen der Energieabhängigkeit von Russland. Die bevorstehende Katastrophe drohe die größte Wirtschaft Europas lahmzulegen und die Regierung wegzufegen. Rationierung und Stromausfälle rückten näher. Anders als 1946/47, als entweder das Hitler-Regime oder die alliierte Besatzung den Sündenbock hergeben mussten, könnten die Deutschen jetzt niemandem die Schuld zuschreiben als der eigenen selbstgefälligen – und in manchen Fällen korrupten – Elite. Die Philippika endet mit einer ominösen Warnung vor den Geistern der Vergangenheit: „Kann das Zentrum der deutschen Politik standhalten – oder stehen wir vor einem schrecklichen Aufstand ge­gen ein diskreditiertes politisches Establishment? Es ist schon einmal geschehen. Es könnte wieder eintreten.“

Böse Gedanken an ein Königreich in Dunkelheit

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

So berechtigt die Kritik sein mag, ist dennoch kurios, dass die mit erhobenem Zeigefinger ausgesprochene Prognose der bevorstehender deutscher Kalamitäten aus einem Land kommt, das ängstlich ­e­i­nem Winter des Missvergnügens entgegensieht und seine politische Führung dafür verantwortlich macht. Großbritannien kann sich zwar seiner freiheitlichen Tradition rühmen, doch spuken andere Geister der Vergangenheit in der nationalen Erinnerung. Die Kombination aus bröckelnder Infrastruktur, einer Fülle von Streiks – bei der Eisenbahn, der Post, den Anwälten, den Fluglinien –, mangelndem Vertrauen in die politische Elite, in die Höhe schnellender Preise sowie für Januar in Aussicht gestellter Stromausfälle wecken Erinnerungen an die frühen siebziger Jahre. Wer sie mit­er­lebt hat, weiß noch genau, wie es war, als Ölkrise, Bergarbeiterstreiks und galoppierende Inflation das Vereinigte Königreich in Dunkelheit stürzten und eine Fülle von öffentlichen Skandalen, die Dramatiker wie David Hare und Filmemacher wie Lindsay Anderson zu scharfen Satiren inspirierten, einen verfilzten Apparat bloßlegten. Die konservative Regierung sah sich genötigt, die Dreitagewoche einzuführen, die böse Zungen witzeln ließ, der „kranke Mann Europas“ halte nun offiziell die Arbeitsstunden ein, die seine Belegschaft bis dahin inoffiziell geleistet habe. Bei der Wahl von 1974 pokerte der konservative Premierminister Edward Heath mit der gegen die Gewerkschaften gerichtete Frage: „Wer regiert Großbritannien?“