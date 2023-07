Die Berliner Mohrenstraße wird in in Zukunft Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen. Der Historiker Götz Aly machte in seiner vergeblichen Klage dagegen listigen Gebrauch von der juristischen Arbeit des neuen Namenspatrons.

Die Mohrenstraße in der Berliner Friedrichstadt sieht nicht gerade nach einer Wohngegend aus. Für einige Anwohner gehört der Name trotzdem zu ihrem Heimatgefühl, auch wenn niemand mehr weiß, wo genau die mutmaßlichen Namensgeber, schwarze Bedienstete der Kurfürsten, einquartiert gewesen sein sollen. Bild: ZB

Die in der Stadt Halle erscheinenden „Wöchentlichen Hallischen Frage- und Anzeigungs-Nachrichten“ berichteten in ihrer Ausgabe vom 28. November 1729 darüber, dass an der dortigen Universität ein Studierender der Rechte seine Studien zum Abschluss gebracht hatte, mit einer öffentlichen Disputation unter dem Vorsitz des Universitätskanzlers in lateinischer Sprache zum Thema „de iure maurorum in Europa“. Für Leser, die es im Lateinstudium nicht ganz so weit gebracht hatten wie der Prüfling, lieferte die Zeitung die deutsche Übersetzung mit: „vom Mohrenrecht“. Der diplomierte Mohrenrechtskundige war selbst ein „getaufter Mohr namens Herr Antonius Wilhelmus Amo“ und stand in den Diensten des Herzogs von Wolfenbüttel.

In der am Donnerstag vom Verwaltungsgericht Berlin abgewiesenen Klage, mit der Götz Aly die Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße verhindern wollte, rügte der Historiker eine falsche Übersetzung des Titels von Amos verschollener Abschlussarbeit durch das Bezirksamt Mitte. Hätte Amo über die „Rechte der Schwarzen in Europa“ sprechen wollen, hätte er laut Aly anders übersetzt und das im Lateinischen für die Bezeichnung der schwarzen Farbe vorgesehene N-Wörtchen verwendet.

Mit Recht verwies Aly auf die Themenstellung der Disputation als Beweis dafür, „dass Mohr eben das damalige nicht pejorativ gebrauchte Wort für Menschen aus Afrika gewesen ist“ und die Benennung der Mohrenstraße kein rassistischer Akt war. Insoweit Aly aber Amo selbst als Kronzeugen gegen den Umbenennungsplan bemühte, hatte sein listiges Argument den kleinen Schönheitsfehler, dass Amo seinen Gegenstand 1729 nicht selbst gewählt hatte.

Ein standesgemäßes Argument

Aus der Zeitung erfahren wir über die Vorbereitung von Amos Abschlussprüfung an der preußischen Universität: Damit „nun das Argument der Disputation seinem Stande gemäß ­seyn möchte“, und zwar nicht dem Stand eines herzoglichen Dieners im Allgemeinen, sondern eines in den eu­ropäischen Fürstendienst gezwungenen Afrikaners im Besonderen, „so ist das Thema“ des Rechts der Afrikaner „beliebet worden“. Dem Zeitungsbericht zufolge hat Amo „vornehmlich dieses untersuchet, wie weit den von Christen erkaufften Mohren in Europa ihre Freyheit oder Dienstbarkeit den üblichen Rechten nach sich erstrecke“.

Die Untersuchung der Rechte der Sklaven, eingeschlossen mutmaßlich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen sie auch den Anspruch einschlossen, auf europäischem Boden in Freiheit gesetzt zu werden, bewegte sich also im Rahmen des geltenden, gewohnheitsmäßig vererbten Rechts. Dieses Recht war das Recht einer ständischen Gesellschaft, und Amos in der Zeitungsquelle dokumentiertes Argument zugunsten grundsätzlicher Rechtsgleichheit von Afrikanern und Europäern war ein rechtshistorisches, das auf das gemeinsame feudale Fundament der einzelstaatlichen Rechtsordnungen Alteuropas zurückging: Er zeigte, „dass der Mohren ihr König bey dem Römischen Kayser ehedem zu Lehen gegangen“. Der Mohrenkönig war ein Vasall des Kaisers, also können die Nachkommen der Untertanen dieses Königs nicht so einfach Eigentum fremder Könige werden.