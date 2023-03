Aktualisiert am

Tod und Inkarnation in Dornach

Schweizer Geschichte : Tod und Inkarnation in Dornach

Das im Jahr 1919 fertiggestellte erste Goetheanum in einer Aufnahme von 1922. Bild: Picture Alliance

Während in Dornach bei Basel von 1914 an die Schmelzöfen Tag und Nacht loderten, um den Tod auf Europas Schlachtfeldern am Leben zu erhalten, schuf Rudolf Steiner dort seinen esoterischen Weltkonzern. Ein Gastbeitrag