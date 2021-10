Vor dem Klimagipfel : Keine Zeit für Trägheit

Das Fenster schießt sich: Flutopfer in der chinesischen Provinz Henan, wo im Sommer ähnlich wie in Teilen Deutschlands überdurchschnittlich viel Regen gefallen war. Bild: dpa

Vor dem wegen Corona verspäteten Klimagipfel kursiert das Gerücht, die Welt sehe den Abgrund jetzt schon unmittelbar vor sich. Einiges spricht dafür. Würde die Politik das Rumoren ernst nehmen, könnte sie fast schon einpacken. Wozu zwanzigtausend Weltrettungsbotschafter in den Norden Schottlands kutschieren lassen, wenn dem Planeten eh nicht mehr zu helfen ist? Deshalb bereiten die Weltrettungsbeauftragten aller Länder ihre eigene Bühne vor Glasgow: Das Paris-Ziel ist noch erreichbar, sagen sie, und das fatale Systemversagen damit auch abwendbar. An diesem Samstag, einen Tag vor Beginn des Glasgow-Gipfels, werden wir Zeuge dieses klimadiplomatischen Theatertreffens auf der G-20-Konferenz in Rom werden. Klimapathos-Routine vor dem Abflug zum Gipfel, business as usual im Expertenjargon.

Der designierte Präsident der Glasgower Vertragsstaatenkonferenz – kurz: Cop26 – hat die Stimmung in einen Vergleich gepackt, der auch für die noch nicht krisenverängstigten jungen Menschen greifbar wird: Es ist, sagte er, als sitze die Menschheit im Klassenraum zum Ende einer Prüfung vor den schwierigsten Aufgaben der Klausur und habe kaum noch Zeit, sie zu lösen. „Schwieriger als Paris“, meint der Brite Alok Sharma. Die Botschaft hinter solchen Worten ist immer dieselbe – spätestens seit dem sogenannten Erdgipfel von Rio im Jahr 1992, als damals schon eine halbe Generation lang ernsthaft darüber hätte nachgedacht werden müssen, was zu tun ist. Was genau? Es muss geliefert werden. Die globale Klimadiplomatie hat längst kein Diskurs- oder Verhandlungsproblem mehr, sie hat auch nicht die geringsten Schwierigkeiten, den Kern und die Dimension der Erderhitzung intellektuell einzuordnen. Sie hat, wie der deutsche Klimaforscher Niklas Höhne das beklagt, ein gravierendes „Implementationsdefizit“. Liefern. Handeln. Jetzt!