Politik als Fantasy : Giorgia Meloni und „Der Herr der Ringe“

Die angehende italienische Ministerpräsidentin hat keine Haare auf den Füßen, sondern auf den Zähnen. Gut möglich, dass Giorgia Meloni sich seit ihrem Wahlsieg trotzdem fühlt wie Frodo Beutlin nach seiner gelungenen Reise zum Schicksalsberg. Oder vielleicht wie König Aragorn, der Auserwählte. Die Mission der beiden Helden aus J. R. R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ ist der Kampf gegen das Böse. Auch Meloni wähnt sich unterwegs in dieser Mission. Sie tut gern so, als wäre sie selbst ein Charakter der berühmten Fantasy-Erzählung.

Meloni hat nie ein Hehl aus ihrer Leidenschaft für das Werk und dessen Autor gemacht. Am 3. Januar postet sie auf Facebook manchmal Glückwünsche für den 1973 verstorbenen Tolkien, und ihre Accounts in den sozialen Medien sind Tummelplätze für Elfen, Hobbits und andere Phantasiewesen aus dessen Welt. Es klingt bizarr, entspricht aber der Realität: „Der Herr der Ringe“ inspiriert Melonis Weltbild und ihre Politik. Seit Beginn ihrer Karriere gehören Verweise darauf zu ihren Auftritten. 2008, als sie zum ersten Mal Mitglied eines Kabinetts wurde, schwor sie, sich nicht vom „Ring der Macht“ korrumpieren zu lassen. Mittlerweile lautet ihre Botschaft: Ich werde Italien aus den Fängen des Bösen befreien, wie Frodo und seine Gefährten Mittelerde vor der Dunkelheit bewahrt haben. Die Orks sind für Meloni die in ihren Augen ungerechte EU, Migranten, die LGBTQI-Lobby, die linke Politik und pluralistische Lebensentwürfe, die nicht dem Bild der Heiligen Familie entsprechen. Adressaten von Melonis Botschaften sind Tolkien-Liebhaber und ihr ultrarechtes Publikum.