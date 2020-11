Gespräch mit Sibylle Berg : Kapitalismus braucht keine Kultur

Wie groß ist Ihre Angst vor Corona?

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Angst ist ein zu gewaltiges Wort. Eine kurze Panik hatte ich, als überall der Notstand ausgerufen und hier in der Schweiz, wo ich lebe, das Militär einberufen wurde. Da dachte ich – als große Freundin von apokalyptischen Szenarien: So geht das also. So schnell wird klar, was man ist. Machtlos. Unbedeutend. Dann mehrten sich die Artikel, die mehr oder weniger Selektion nach Alter oder Risikogruppen als vollkommen normale Maßnahme propagierten. Da war mir vor allem übel.