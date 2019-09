Lieferdienste als Desaster : Der Geschmack lauwarmen Lebens

Die Totengräber sitzen auf Elektrofahrrädern, sind grellbunt statt trauerschwarz gekleidet und tragen Styroporkisten auf dem Rücken. Darin transportieren sie vergiftete Geschenke, die vorgaukeln, uns Zeit zu schenken, Genuss zu verschaffen und Mühe zu sparen. Dabei ist das Gegenteil wahr: Wir vergeuden mit ihnen Zeit, verhöhnen den Genuss und begreifen nicht, dass die Mühe gar keine Mühe, sondern Freude ist. Trotzdem bestellen wir die Totengräber unserer kulinarischen Kultur freiwillig zu uns nach Hause und geben ihnen oft auch noch ein Trinkgeld. Sie können es gebrauchen, denn die armen Teufel bekommen kaum mehr als den Mindestlohn. Wir aber brauchen etwas ganz anderes: Wir müssen endlich über unser Essen nachdenken, statt es nur zu bestellen, wir müssen uns endlich nicht nur mit dem Bauch, sondern auch mit dem Kopf ernähren.

Achtzig Milliarden Euro geben die Deutschen jedes Jahr für Essen aus, das sie nicht selbst Zuhause zubereiten, knapp fünf Prozent davon für gelieferte Fertiggerichte – mit dramatisch steigender Tendenz. Kein anderes Segment der Gastronomie in Deutschland wächst auch nur annähernd so schnell wie die bunte Welt der Lieferdienste. Mit jährlichen Steigerungsraten von zehn Prozent rechnet die Branche, die sich deshalb in ihrer Goldgräbergier eine erbitterte Schlacht um die Vorherrschaft geliefert hat: Die beiden Platzhirsche Takeaway aus den Niederlanden mit seiner Marke Lieferando und Delivery Hero aus Berlin mit seinen Diensten Foodora und Lieferheld versuchten sich gegenseitig mit einem millionenteuren Werbetrommelfeuer aus dem Markt zu drängen. Takeaway hat den Kampf Anfang des Jahres gewonnen, die Berliner für eine Milliarde Euro übernommen und sich die Position eines Quasi-Monopolisten gesichert. Mit mindestens fünfzig Millionen Bestellungen rechnet das Unternehmen nun pro Jahr und kann sich darüber freuen, dass die meisten seiner Kunden ihm noch lange erhalten bleiben. Denn sie sind in ihrer Mehrheit zwischen sechzehn und vierunddreißig Jahre alt.

Essen hat auch etwas mit Moral zu tun

Das ist aber gar kein Grund zur Freude, sondern zum Sturmläuten der Alarmglocke. Denn analog zum Ernährungs-Fiasko der Wirtschaftswunderzeit in den fünfziger und sechziger Jahren könnte eine halbe Generation in der kulinarischen Abstumpfung enden. Damals versprachen Tütensuppen, Fertigsaucen und Dosen-Ravioli den Hausfrauen die Befreiung von den Ketten des Herdes und führten sie stattdessen mitsamt ihren Männern und Kindern in die babylonische Gefangenschaft der Ahnungslosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem guten Geschmack. Und als gerade jetzt die Hoffnung keimte, in der Jugend wachse die Sensibilität fürs Essen, die Bereitschaft zum Nachdenken, die Freude am Kochen, tauchen Horden von Lieferdienst-Kurieren in unseren Straßen auf – Vorboten von Firmen, die ein paar hundert Prekariats-Radfahrer beschäftigen und an der Börse trotzdem mehr wert sind als die Lufthansa mit ihrer milliardenteuren Flugzeugflotte.