Schröder, der Geächtete : Putins treuester Kamerad

Wie es aussieht, bekommt Gerhard Schröder kaum noch Besuch in diesen Tagen, Einladungen erst recht nicht, und falls er gelegentlich ein Restaurant besucht, dann bleibt das streng geheim: Soyeon Schröder-Kim, seine Frau, die noch im Winter per Instagram das Publikum über alles Wichtige aus dem gemeinsamen Leben des Paars informierte, hat jedenfalls seit Langem kein Foto vom gemeinsamen Ausgehen mehr gepostet. Lieber gibt sie jetzt Tipps, was man zu Hause kochen könnte – und nicht nur das deutet darauf hin, dass auch ihr Mann nicht mehr viel unterwegs ist.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Nur in sein Büro scheint er manchmal zu gehen – und als die „New York Times“ neulich Fotos aus Schröders Räumen zeigte, sah man, dass sie schick, großzügig und ein bisschen eitel dekoriert sind, mit einem überlebensgroßen Porträt Schröders an der Wand. Schröder hat einiges zu tun und zu schreiben; gerade hat er seine Ehrenbürgerschaft in Hannover gekündigt und, was womöglich schmerzlicher war, die Ehrenmitgliedschaft bei Borussia Dortmund. Neulich hat er Katrin Bennhold empfangen, die Korrespondentin der „New York Times“, und was in Bennholds Porträt, das sich an das internationale Publikum richtete, auch für deutsche Leser einen Nachrichtenwert hatte, waren Schröders Bekenntnisse, dass er nichts bereue; ja dass „mea culpa“ generell nicht sein Motto sei; und dass er, während er seine Kritiker verspottete, reichlich Weißwein getrunken habe.