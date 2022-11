Klimakiller Landwirtschaft : Der Nerd und sein Problem mit Bio

Umweltzerstörung mit langer Tradition: Mähdrescher ernten auf einem Feld in der Region Mato Grosso in Brasilien. Bild: dpa

Für einen überzeugten Veganer zeigt George Monbiot eine bemerkenswerte Verachtung für viele Tiere. Hühner, vor allem ihren Mist, macht er dafür verantwortlich, ganze Ökosysteme in wider­liche Kloaken zu verwandeln. Kühe hält er für „riesige Maschinen, die Kohlenstoff freisetzen und jede Menge Land belegen“. Selbst Honigbienen sind für ihn Nutztiere, die große Umweltschäden anrichten, indem sie wilde Insektenarten verdrängen. Für seinen Dokumentarfilm „Apocalypse Cow“ hat er so­gar einmal ein Reh erschossen und dessen Fleisch gegessen. Zwar habe er je­den Moment dabei gehasst, schrieb er im „Guardian“, viel lieber wäre ihm gewesen, wenn ein Wolf seinen Job erledigt hätte. Aber „es fühlte sich richtig an, dieses Tier zu essen. Es zu töten verursachte keinen ökologischen Schaden, im Gegenteil.“ Dort, wo es lebte, in den schottischen Highlands, sei die Zahl der Rehe explodiert, die der Bäume, deren Sprösslinge sie fressen, dadurch aber ex­trem zurückgegangen. Dank der Jagd auf das Wild eroberten die Bäume das Land nun wieder „mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zurück“.

Monbiots größten Feinde aber sind Schafe. Das liegt vor allem an ihrem enormen Platzbedarf. In Großbritannien würden vier Millionen Hektar Berg­land für Schafweiden genutzt, das ist eine doppelt so große Fläche wie die aller Städte, Fabriken, Lagerhallen, Gärten, Parks, Straßen und Flughäfen zu­sammen. Seit Schafe, auch aufgrund großzügiger Agrarsubventionen, im 20. Jahrhundert auf das britische Hochland losgelassen wurden, haben sie sich als effektive Zerstörer ökologischer Ni­schen erwiesen. Weil sich die Tiere vorzugsweise von Baumkeimlingen ernährten, hätten sie die Gegend mit der Zeit in eine „tote Zone“ verwandelt, in der au­ßer einer einzigen Gräserart kaum noch etwas wachse.

Zerstörerische Landwirtschaft

Das gravierendste Problem dieser Form von Landwirtschaft aber ist ihr mickriger Ertrag. Um hundert Gramm Protein durch Lammfleisch zu erzeugen, brauche man 185 Quadratmeter Land, rund 26-mal mehr als durch Hühner oder 84-mal mehr als durch Soja. In Kalorien umgerechnet heißt das: 22 Prozent der gesamten britischen Agrar­fläche versorgen die Bürger mit einem Prozent ihres Proteinbedarfs.

George Monbiot ist ein wahrer Nerd, wenn es um solche Zahlen geht. Als Journalist und Umweltaktivist ist er in Großbritannien schon lange ein Begriff, seit 1996 gehören seine Kolumnen zum Inventar des „Guardian“. Die stilistische Schärfe, die ihn auszeichnet, richtet sich auch gern gegen vermeintlich Gleichgesinnte. In seinem Buch „Neuland“ legt er sich jetzt mit all jenen Ökobauern an, die noch an das Projekt einer nachhal­tigen Landwirtschaft glauben. Denn für Monbiot ist Landwirtschaft als solche „die zerstörerischste menschliche Aktivität, die je über die Erde gekommen ist“. Den Flächenfraß, den sie verursacht, hält er für „die wichtigste aller Umweltfragen“.

Bio ist auch keine Lösung

Dass sie in der Klimadebatte im Vergleich zur Energiewende bisher weit­gehend vernachlässigt wurde, liegt auch daran, dass die Verwüstung des Bodens, im Gegensatz zum Abbau von fossilen Rohstoffen, seit Jahrtausenden romantisiert wird. Auch wenn sie längst indus­trielle Ausmaße erreicht hat, vermittelt die Agrikultur heute noch das Bild einer bäuerlichen Idylle, fast als sei die Ausbeutung der Natur selbst etwas ganz Natür­liches. Dabei ist gerade die Ökolandwirtschaft in dieser Hinsicht eher ein Teil des Problems: So vorteilhaft sie für Tiere und Bodenqualität sein mag – sie verschärft den Flächenfraß sogar noch. Als Mittel, um Gras in Protein umzuwandeln, sind Schafe oder Rinder erbärmlich ineffizient; in der Weidehaltung wachsen die Tiere noch langsamer und verbrauchen viel mehr Platz. „Es gibt kaum ein um­weltschädlicheres landwirtschaftliches Pro­dukt als Biorindfleisch aus Weidelandhaltung“, schreibt Monbiot.