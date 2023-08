Julius Cäsar liebte Frauen genauso wie Männer. Damit müsse sich General Roberto Vannacci, der sich als Erbe des römischen Führers beschreibt und gegen Homosexuelle giftet (F.A.Z. vom 18. August), abfinden, hat der italienische Altphilologe Luciano Canfora gerade im „Cor­riere della sera“ ausge­führt. Mit ironischem Unterton erinner­te er zudem an Worte des Philosophie­historikers Emilio Bodrero. Der hatte Cäsar, als noch Mussolini das Sagen hatte, „das erste schwarze Hemd des Imperiums“ genannt. Vielleicht sei das Zitat ja ein Stimmungsaufheller für den General?

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der wird ihn nicht brauchen. Sein Buch „Il mondo al contrario“ (Die Welt verkehrt herum) könnte in diesem Jahr Italiens meistverkauftes werden, und die Isolation des Generals, nachdem Verteidigungsminister Guido Crosetto ihn als Leiter des Militärgeographischen Instituts abgesetzt hatte, gehört längst der Vergangenheit an. Seit Tagen wetteifern Politiker der Rechten und rechtskonservative Medien darum, sich bei dem General anzubiedern und die Negativreaktionen auf das Buch zu einem Fall von Cancel Culture zu stilisieren. Für einen großen Sprung sorgte der Infrastrukturminister Matteo Salvini mit einem Livestream von seinem Schreibtisch aus, in dem er wie in einer Literaturempfehlungssendung über das ressentimentgeladene Werk plauderte.

Giorgia Meloni hat eine institutionelle Wende vollzogen

Also er werde es sich kaufen, erklärte der Lega-Chef und hatte tatsächlich die Chuzpe, es in einem Atemzug mit Che Guevaras „Der Partisanenkrieg“ zu nennen, das er, so Salvini, in der Schule gelesen habe. Jetzt werde er das Buch eines Mannes lesen, sagte Salvini nach diesem Seitenhieb auf die vormals linke Schulpolitik, „der in Somalia, im Irak und in Afghanistan im Einsatz war, der Leben gerettet hat, der das Land, die Flagge und unsere Jungs verteidigt hat“. Vannacci wie ehedem Giordano Bruno zum Scheiterhaufen zu verurteilen, halte er für unvernünftig, fügte Salvini hinzu. Wohl wissend natürlich, dass ein Teil von Melonis Wählern und gewisse Kreise des Militärs den General da schon längst zu ihrer neuen Ikone erklärt hatten. Auf der Facebook-Seite der Nationalen Vereinigung der Spezialkräfte der Armee liest man, nicht ohne dabei zu schaudern: „Die Vereinigung schart sich um General Vannacci, als Kommandant, als Mitglied der Spezialkräfte und als Schriftsteller.“

Salvini hätte gern all diese Stimmen. Die Chancen dafür stehen vielleicht so gut wie nie. Die jetzige Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte viele mit ihren jahrelangen systemfeindlichen Predigten und ihrer Kritik am politischen Establishment für sich eingenommen. Nun ist man wegen ihrer institutionellen Wende enttäuscht, und genau dieses Gefühl, dieser implizite Vorwurf des Verrats, spiegelt sich in Vannaccis Buch wider. Es erinnert an die Mission der Rechten, die Welt wieder „umzukehren“, die „woke Kultur“ frontal anzugreifen. Eine Rechte, die sich um Akzeptanz auf europäischem Parkett bemüht, die zur „ethnischen Ver­mischung“ schweigt, die darauf verzichtet, gegen die Homo-Ehe zu kämpfen, ist für den General eine Rechte, die sich selbst verrät. Die Schlussfolgerung, die Enttäuschung über deren Anpassung an den Mainstream in politisches Handeln münden zu lassen, liest man zwischen den Zeilen.

Die Militäreinheit Folgore hat schon immer das Herz der Rechten erwärmt

Dass Vannacci wie geschaffen dafür ist, den Vorwurf des Verrats an der Idee aufzubringen, darauf hat jetzt die Zeitung „La Stampa“ hingewiesen. Vannacci sei nicht irgendein folkloristischer Interpret der sogenannten Volksseele, sondern „ein ehemaliger Anführer der Folgore, der Militäreinheit, die schon immer die Herzen der Rechten erwärmt hat“, und als Mann, der an vorderster Front gedient hat, jetzt für viele gleichbedeutend mit „Oberst Mathieu in der Schlacht von Algier oder Kommandant Kurtz, der von den Schrecken des kambodschanischen Dschungels berichtet“. Im Jahr 2020 hatten zwei offizielle Beschwerden Vannaccis ans Licht gebracht, dass italienische Soldaten bei einer Irakmission ohne notwendigen Schutz den Risiken angereicherten Urans ausgesetzt worden waren.

Mehr zum Thema 1/

Der Vorwurf des Verrats an der Idee ist schon immer Anlass für Radikalisierungsschübe bei den Rechten gewesen. Manche befürchten, auch in Italien ­könne das Ergebnis das Entstehen einer neuen politischen Bewegung sein, die noch weiter rechts stünde als Melonis „Brüder Italiens“. Der General hat bisher alle Fragen nach politischen Ambitionen verneint. Ein Teil der Presse vermutet, dass in Wirklichkeit ein Kollektiv hinter seinem Buch steckt. Auffällig sei auch das Vorwort, in dem sich der Autor „von jeder Art unerlaubter Handlungen, die sich aus dem Geschriebenen ergeben könnten“, distanziert. Vannacci soll dabei sein, öffentliche Buchpräsentationen vorzubereiten. Man wird also bald wieder von ihm hören.