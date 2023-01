Richtig sprechen und schreiben : Warte nur! Balde genderst du auch

Manchmal, beim Fernsehen, Radiohören, Zeitungslesen, kommt es einem so vor, als ob die deutsche Sprache längst genderfluid geworden wäre. Die Wörter, vor allem die abstrakteren, scheinen selbst nicht mehr zu wissen, ob sie männlich oder weiblich sind; und die Sprecher, meistens Leute, deren Beruf es wäre, sich halbwegs fehlerfrei auszudrücken, wissen es erst recht nicht.

Und so liest man in der „Tageszeitung“ dann Sätze wie diesen hier: „In Israel kündigt sich eine rechtsextreme Regierung an, die in Europa seinesgleichen sucht.“ Man hört die Radiokorrespondentin berichten von einem „Zusammenleben, das mit der Beerdigung ihren Abschluss findet“. Man staunt über den Fraktionsvorsitzenden einer Bundestagspartei, der im Interview behauptet: „Wir waren die Ersten, der gesagt haben . . .“ So könnte man weiterzitieren, seitenlang.