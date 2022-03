Gidon Kremer im Interview : Wir brauchen die anständigen Russen

Der Geiger Gidon Kremer am 28. Februar in Kronberg Bild: Frank Röth

Gidon Kremer, am 27. Februar 1947 in Riga geboren, ist einer der großen Geiger unserer Zeit. Er hat bei David Oistrach in Moskau studiert und sich nach seiner Emigration aus der Sowjetunion in den Westen, 1980, immer wieder politisch engagiert. Für seinen humanitären Einsatz als Musiker erhielt er schon 2001 den Musikpreis der UNESCO. Wir trafen ihn einen Tag nach seinem 75. Geburtstag bei den Vorspielen der Kronberg Academy, wo er sich seit Langem für die Ausbildung exzellenter Nachwuchsstreicher einsetzt.

Herr Kremer, vor neun Jahren haben Sie in Berlin ein Konzert zur Erinnerung an die ermordete Journalistin Anna Politkowskaja gegeben. Das Konzert trug den Titel „To Russia with love“. Wenn Sie heute ein Konzert in Berlin gäben, welchen Titel hielten Sie für angemessen?