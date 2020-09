Kultur protestiert gegen Orban : Wir bewundern andere Meister!

In Ungarn tobt seit Wochen eine Art Kulturkampf. Anlass ist ein Führungsstreit um die Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE). Dozenten und Studenten protestieren dagegen, dass ihre Hochschule in eine Stiftungskonstruktion überführt wurde, an deren Kuratoriumsspitze der Direktor des Nationaltheaters steht, Attila Vidnyánszky. Er gilt als Gefolgsmann von Ministerpräsident Viktor Orbán. Der bisherige Direktor der Hochschule, Gábor Zsámbéki, hat als Reaktion auf die neue Führungsstruktur schon Anfang August gekündigt, ihm folgten mehrere namhafte Regisseure und Schauspieler, die an der SZFE unterrichteten, und schließlich der gesamte Senat. Studenten haben die Universität „besetzt“. Zuletzt demonstrierten Tausende mit einer Menschenkette zwischen Hochschule und Parlament.

Der Protest findet auch internationale Resonanz. Ungarische Teilnehmer erschienen in Venedig auf den Filmfestspielen mit „Free SZFE“-T-Shirts. Ein Brief für die „authentische Führung“ (also die frühere) der SZFE wurde von drei Dutzend vornehmlich britischen Künstlern unterzeichnet, darunter die Schauspielerinnen Helen Mirren und Cate Blanchett sowie der Schriftsteller Salman Rushdie. Das Berliner Ensemble sagte ein Gastspiel in Budapest ab, das für nächstes Jahr auf einem Festival unter der Ägide Vidnyánszkys geplant war. Für die Regierung kommt das möglicherweise unerwartet. Denn eingestielt wurde die neue Struktur für die SZFE im Mai dieses Jahres, als niemand von Theater und Filmkunst redete, sondern alle nur von Corona. Seit Verabschiedung des Etats im Juni ist die Sache eigentlich in trockenen Tüchern. Aber es geht längst um mehr als die Theaterhochschule. Die seit zehn Jahren regierende nationalkonservative Partei Fidesz versucht nicht nur die Politik im engeren Sinne zu bestimmen, sondern es ist auch ein erklärtes Ziel Orbáns und seiner Leute, das zu brechen, was sie in Medien, Kultur und Universitäten als linksliberale „Diktatur“ empfinden („Wessen Diktatur“ hieß eine Serie vor zwei Jahren in dem Fidesz-treuen Blatt „Magyar Idõk“).

Links, global, schwul

Die einzelnen Scharmützel dieses Kulturkampfes finden mal leiser, mal lauter statt. Eines der ersten hatte bereits mit Vidnyánszky zu tun. Er ersetzte 2013 als Direktor des Nationaltheaters Róbert Alföldi, der für alles stand, was die rechten Kulturrevolutionäre Orbáns verabscheuen: links, internationalistisch, schwul. Vidnyánszky, der der ungarischen Minderheit in der Ukraine entstammt, kündigte an, dass sein Theater künftig andere Botschaften aussenden werde: Tradition, die „ungarische Seele“ und die „ungarische Idee“. Vydnyánsky beherrschte binnen kurzem weitgehend die ungarische Theaterlandschaft, er ist Präsident des Dachverbands und leitet die entsprechende Fakultät an der Hochschule in Kaposvár.

Allein auf die Budapester Film- und Theateruniversität, geschützt durch die Hochschulautonomie, hatte er nicht direkten Einfluss – bis jetzt. Der Austausch Alföldis schlug bereits relativ hohe Wellen. Dabei erfolgte er immerhin regulär: Sein Fünfjahresvertrag war abgelaufen. Vidnyánszky erhielt ebenfalls einen Vertrag über fünf Jahre, der inzwischen einmal verlängert wurde. Alföldi, der seither von freien Engagements im In- und Ausland lebt, kommentierte jetzt die Proteste gegen den Eigentümerwechsel bei der Theaterhochschule und das Unverständnis des neuen Kuratoriums dafür: „Wir haben die Vorführungen anderer Meister bewundert, wir sind mit einer anderen Theaterkultur aufgewachsen, wir haben eine andere Theatervergangenheit. Wir verstehen etwas anderes unter Theater, ich wage zu sagen: unter gutem Theater.“

Ebenfalls im Licht von Orbáns Kulturkampf lassen sich Vorgänge sehen, bei denen es aber auch um direkte machtpolitische Auseinandersetzungen geht: der wirtschaftliche Druck gegen regierungskritische Medien, von denen einige inzwischen „umgedreht“ wurden, oder das Vorgehen gegen die private Hochschule CEU, finanziert durch den Milliardär George Soros. Die ungarische Akademie der Wissenschaften wurde im vergangenen Jahr unter Druck gesetzt, bis sie einer Struktur zustimmte, auf die die Regierung mehr Einfluss hat. Auch jetzt geht es nicht nur um die Film- und Theaterhochschule: Insgesamt sieben Hochschulen sollen in Stiftungskonstruktionen überführt werden, bei denen die Kuratorien von der jetzigen Regierung besetzt werden. So soll die angestrebte neue, nationale und konservative Hegemonie offensichtlich abgekoppelt werden von den Zufällen politischer Zeitläufte.

Ihr werdet Heimatlose sein

Lässt man politische und kulturelle Geschmacksfragen beiseite, so wird man immerhin zugestehen können, dass Orbán sich hier als ein gelehriger Schüler der alten kommunistischen, später linksliberal gewendeten Eliten erweist. Dass die sich zum Teil in Kultur und Medien nach der Wende in Positionen gehalten haben, von denen aus sie eine Lufthoheit über den öffentlichen Diskurs behielten, hat es nicht nur in Ungarn gegeben. Einen Ausweis der spiegelbildlich gleichen Denkweise hat jetzt ausgerechnet der frühere Regierungschef und Orbán-Intimfeind Ferenc Gyurcsány (früher Sozialist, heute Linksliberaler) erbracht. Er beschimpfte Vidnyánszky als Parteisoldaten, der sich nur so lange halten werde wie Orbán selbst: Sobald der gestürzt sei, würden diese Leute allesamt zu „Heimatlosen“, und zwar „in jeder Hinsicht“. Für das Regierungslager war das ein gefundenes Fressen, es mobilisierte aus dem Stand 300 ihm zugeneigte Künstler, die eine Protestpetition gegen Gyurcsány unterzeichneten.

Aber für ungarische Konservative sollte all das eigentlich nicht ein Grund sein, sich noch unnachgiebiger in ihre Kulturrevolution treiben zu lassen. Denn die nimmt bisweilen bereits bedrückende Züge an. Die oben erwähnte Artikelserie von „Magyár Idök“ erinnerte in ihrer denunziatorischen Art, die nicht zuletzt vermeintliche Abweichler aus den eigenen Reihen anprangerte, an die unselige Praxis von „Kritik und Selbstkritik“ aus ganz anderen Zeiten.