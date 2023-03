Wenn gefälschte Quellen zu Zeitdokumenten werden: Die „Tagebücher“ Adolf Hitlers, die Konrad Kujau 1983 anfertigte und an das Magazin „stern“ verkaufte, erscheinen in einer kritischen Edition. Die Tragweite des Skandals verändert sich.

Das hätte sich der März Verlag, der Rolf Dieter Brinkmann, Bernward Vesper und andere, linke Sponti-Literatur verlegt hat, bei seiner Gründung 1969 wohl so nicht vorgestellt: eines Tages Adolf Hitler zu verlegen. Es ist nicht der echte Hitler, es ist der falsche, den sich Konrad Kujau für jene Tagebücher ausgedacht hat, die er Anfang der Achtzigerjahre an den „Stern“ verkaufte, der größte deutsche Medienskandal der Nachkriegszeit. Aber es liegen so viele Pointen um diese Nachricht herum, dass man aufpassen muss, nicht ständig in sie hineinzutreten.

In dieser Woche ist also im März-Verlag eine 660 Seiten starke Edition der Kujau-Hitler-Tagebücher erschienen, kommentiert von der Historikerin Heike B. Görtemaker und dem Politologen Hajo Funke, herausgegeben von John Goetz. Der Investigativreporter des NDR hat mit einem Team Kopien der Tagebücher ausfindig gemacht, in Prozessunterlagen, im Nachlass der Historikerin Gitta Sereny, die 1983 von Rupert Murdoch mit einer Ex­pertise beauftragt wurde. Der Verleger hatte die englischsprachigen Rechte für seine Medien ge­kauft.