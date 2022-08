Kofferkinder und Migration : Gegen die Lebenslüge

Die Frage nach der Herkunft ist noch die einfachste. Ayse stammt aus Zentralanatolien. Daran ändert sich nichts mehr, alles andere ist komplizierter. Sie gehört zur zweiten Generation, zu den Kindern der in den Sechzigerjahren angeworbenen Gastarbeiter aus der Türkei.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Bei ihren Beratungsterminen ist sie oft unruhig. Dann springt sie auf, wandert im Zimmer herum, erzählt von ihrer Mutter in der Türkei, die im Sommer, wenn Ayse und ihre Familie zu Besuch in der alten Heimat sind, an ihren Teenagertöchtern herumerzieht, in einem späten Versuch der Kompensation. So beschreibt sie es dem Sozialarbeiter und Leiter des Kölner Gesundheitszentrums, Musa Deli, und so schildert er es in seinem Buch „Zusammenwachsen“.