Die Geheimnisse der Mistel : Küssen absolut nicht verboten

Ein mächtiger Mistelzweig, der am Heiligen Abend von der Küchendecke herabhing, löste ein heilloses Durcheinander aus. Mitten in der allgemeinen Konfusion nahm Samuel Pickwick eine ältere Dame bei der Hand, führte sie unter den mystischen Zweig und küsste sie. Zunächst war die Entrüstung unter den anderen Frauen groß, sie schrien und empörten sich, doch schließlich ließen sie sich alle von den anwesenden Gentlemen küssen.

Charles Dickens hat in seinem ersten Roman, den «Posthumous Papers of the Pickwick Club», festgehalten, wie wir uns ein Weihnachtsfest im Viktorianischen Zeitalter vorstellen müssen. Einem Mann sei es erlaubt gewesen, jede Frau zu küssen, die unter einem Mistelzweig stand; wer sich weigerte, habe Unglück heraufbeschworen.

Woher dieser Brauch stammt, ist umstritten. Er dürfte erst im 18. Jahrhundert zunächst unter Bediensteten aufgekommen sein und dann die englische Klassengesellschaft erobert haben. Rasch fand der Spleen diesseits und jenseits des Atlantiks Verbreitung. Auf den britischen Inseln konnte man die Nachfrage nach Mistelzweigen bald nicht mehr befriedigen. Um die Stuben für Weihnachten zu schmücken, wurden zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts abertausende Mistelzweige aus der Bretagne importiert, wo man die Pflanze in den Kronen von Laubbäumen anbaute.

Der Ursprung des Kusses unter dem Mistelzweig wurde in der nordischen Mythologie vermutet. Denn in der Edda bringt ein aus dieser Pflanze gefertigtes Geschoss dem jungen Lichtgott Balder den Tod. Manche vermuten, seine Mutter Frigg habe die Mistel nach dem Tod ihres Sohnes zum Symbol der Versöhnung und Liebe erklärt. Sicher ist hingegen, dass die immergrüne, vor allem auf Obst- und Nadelbäumen wachsende Weiße Mistel (Viscum album) von Germanen und Kelten verehrt wurde.

Die halbparasitäre Pflanze, deren klebriger Samen durch Vogelkot verbreitet wird und die ihrem Wirt über spezielle Saugorgane, sogenannte Haustorien, Wasser und Nährstoffe entzieht, schien dem jahreszeitlichen Wechsel nicht unterworfen zu sein: Mitten in der kalten Winterzeit fallen die großen Kugeln mit gelbgrünen Blättern und weißen Beeren in den Wipfeln der Bäume jedem Beobachter auf.

Heilkraft der Mistel

Der Epiphyt galt als magische Heilpflanze und apotropäischer Glücksbringer, er schützte gegen Hexen und böse Geister. In der Medizin nutzte man die Mistel als Mittel gegen Epilepsie, Milz- und Leberleiden sowie Lungenerkrankungen. Tierärzte im alten Rom empfahlen zur Bekämpfung mancher Seuche, einen mit Mistelblättern versetzten Wein dem Vieh durch die Nase zu verabreichen. Auch heute schwören viele Patienten auf die Heilkraft der Mistel und setzen sie zur Behandlung von Blutdruck-, Kreislauf- und Atemwegsproblemen ein. Die Verwendung von Mistelextrakt bei der Behandlung von Krebs wird von der anthroposophischen Medizin propagiert; zahlreiche Studien haben allerdings den Nutzen der Therapie nicht sicher nachweisen können.

Das bekannteste Gebräu, das aus Misteln hergestellt wurde, dürfte indes der Zaubertrank des Druiden Miraculix sein, der den Galliern in den Asterix-Comics übermenschliche Kräfte verleiht und ihren Widerstand gegen die römischen Besatzer nährt. Die moderne Erzählung spiegelt die antike Überlieferung. Nach Plinius dem Älteren soll den Galliern nichts heiliger gewesen sein als die Mistel, die auf Wintereichen zu finden ist. Historiker und Botaniker streiten bis heute darüber, ob hier die selten auf Eichen wachsende Weiße Mistel gemeint ist oder aber die auf diesen Bäumen häufiger vorkommende, ebenfalls halbschmarotzende Riemenblume (Loranthus europaeus).

Mehr zum Thema 1/

Am sechsten Tag nach Neumond, so berichtet Plinius, klettere ein in Weiß gekleideter Druide auf den Baum hinauf und schneide die Mistel mit einer goldenen Sichel. Im Anschluss opfere man unter dem Baum zwei weiße Stiere. Die solchermaßen verehrte Mistel nannten die Gallier «die alles Heilende», weil sie glaubten, der gewonnene Trank wirke gegen jedes Gift und verleihe Fruchtbarkeit. Doch die Mistel brachte auch Tod: Der klebrige Saft der reifen Beeren wurde seit dem Altertum zur Herstellung von Vogelleim verwendet, einem Klebstoff zum Fangen von Vögeln, der trotz gerichtlicher Verbote bis in die jüngste Zeit Verwendung fand.