Gartenschule : Das Trugbild des Bauerngartens

Blick in einen großen Bauerngarten Bild: Picture Alliance

Der Buchs sollte den Teufel vom Kulturland fernhalten. So hielten es früher die Bauern, die in ihren Krautgärten Kohl und Rüben, Bohnen und Erbsen für die Selbstversorgung zogen. Vermutlich hatten die Römer neben dem Wein auch Buxus sempervirens über die Alpen gebracht und ihre Gemüsebeete wie daheim mit diesem Gehölz eingefasst, das sich im mediterranen und atlantischen Klima wohlfühlt. Der giftige Buchs war schon Theophrast und dem älteren Plinius bekannt. Hat er die Völkerwanderung überlebt? Heute jedenfalls holt ihn der Teufel. Denn seit 2006 frisst sich die Raupe eines Schmetterlings durch die deutschen Buchshecken. Der Buchsbaumzünsler ist mit dem Pflanzenhandel aus Ostasien eingeschleppt worden. Er macht kurzen Prozess mit einer Tradition, die seit der frühen Neuzeit den Gemüse- und Kräuterbeeten Westeuropas und später auch hierzulande ihren geometrischen Charme verleiht.

Unter den 73 aufgelisteten Nutzpflanzen des Capitulare de villis, die Karl der Große 812 in seinen Krongütern anzupflanzen befahl, kommt der Buchs nicht vor. Wohl aber eine andere Zauberpflanze: der Sadebaum. Dieser giftige „Stinkwacholder“ wurde von der Landbevölkerung als Heilpflanze genutzt, obwohl seine abortiven Beeren vielen schwangeren Frauen den Tod brachten. Die Mönche waren gegen die animistischen Bräuche ihrer Untertanen offenbar nicht gefeit. Sie pflanzten den Sade als Lebensbaum in die Mitte ihrer Kreuzgänge mit den grünen Quadranten nach dem orientalischen Vorbild des biblischen Garten Eden. Nutzpflanzen wie Gemüse und Würzkräuter gab es hier nicht; sie wurden in aufgereihten Beeten zweier anderer Gartenareale angebaut, wie es der St. Galler Klosterplan überliefert. Ein Obstbaumgarten diente zugleich als Friedhof.

Kunterbunt durcheinander

Die unfreien Bauern schufteten für die Klöster, aber sie lernten auch den Gartenbau von ihren geistlichen Grundherren, legten Beete an für Möhren und Zwiebeln, pflanzten Rosen und Lilien zur Ehre der Madonna. Da die Obstbäume keinen Schatten auf das Gemüse werfen sollten, erhielten sie, abseits wie im Kloster, eine eigene Wiese. Der Kreuzgang wurde erst über einen Umweg durch die geometrischen Renaissance- und Barockgärten Italiens und Frankreichs mit ihren von Buchs eingefassten Parterres zur bäuerlichen Blaupause für das winzige, der hiesigen Wildnis abgerungene Paradies, in dem vorher alles kunterbunt durcheinander gewachsen war.

Die ersten Dahlien

Der evangelische Geistliche Johannes Colerus (1566-1639) bemängelte, die Bauern „bezäunten einen Flecken Ackers, um darin ein wenig Kohl, Mohrrüben Petersilie und dergleichen Küchenkräuter zu ziehen. Man muß das grobe Volk mit großem Ernst dazu halten, daß sie Obstbäume zeugen“. Kein Wunder: Die Bauernkriege hatten Spuren hinterlassen. Die Söldnerheere des Dreißigjährigen Kriegs verwüsteten auch die letzten Nutzgärten. Erst 1807 wurden die erbuntertänigen Bauern in Preußen frei. Etwa zur gleichen Zeit kamen die ersten Dahlien aus Mittelamerika nach Europa und weckten sogleich das Misstrauen der traditionsbewussten Landbevölkerung. Dabei wuchsen doch schon längst anatolische Tulpen in den Gärten begüterter Bürger, die nun neben den Apotheker-und Pfarrgärten zum Vorbild der Bauern wurden. Der Flieder der Osmanen löste den einheimischen „Flieder“ ab, der aber als Holunder am Gartenzaun weiterhin rustikales Allheilmittel blieb. Auch Kürbisse und Tomaten eroberten allmählich die Gärten der Bauern.

Vom „Bauerngarten“ als Phänomen der Hortikultur ist aber erst seit 1855 die Rede, als der österreichische Botaniker Anton Joseph Kerner seine Schrift über die „Flora der Bauerngärten in Deutschland“ publizierte. Seine spätromantische Projektion führte dazu, dass 1913 ein sogenannter Bauerngarten im Botanischen Garten Hamburg zur pädagogischen Anschauung angelegt wurde: eine quadratische Anlage mit klösterlichem Wegekreuz, das die Fläche in vier von niedrigen Buchshecken eingefriedete Quadranten teilt. In ihnen wuchsen vorwiegend Gemüse und Kräuter, aber auch Blumen wie Stockrosen und Dahlien. Im Zentrum ein Blumenrondell, ein Wasserbecken oder wie dazumal ein kleiner Baum. Beerensträucher säumten die Quadranten, die Nordseite war den Obstbäumen vorbehalten.

Ein traditioneller Bauerngarten? Einen solchen Aufwand konnte sich das Landvolk nie leisten. Aber idyllisch anzuschauen war das schon und anregend für die „Mischkulturen“ bis zu den trendigen Küchengärten heute. Und die haben Tradition. Denn ohne seinen Küchengarten in Versailles wäre sogar der Sonnenkönig mit seinem Hofstaat verhungert und Goethe hätte weder Rübchen noch Spargel geschmaust. Seit den achtziger Jahren werden auch private Kleingärten als Bauernidylle inszeniert. Im Jahr 2000 wartete die Bundesgartenschau in Karlsruhe mit einem „Bauerngarten“ auf. Die Buga in Mannheim versucht sich jetzt mit einem Apotheker- und einem Landfrauengarten der verlorenen Authentizität zu nähern. Der Teufel steckt nicht im Buchs, sondern im verklärenden Trugbild.