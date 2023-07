Der Wildblumenwiese gehört die Zukunft: Nicht nur exklusive Golfclubs, sondern auch unsere Gärten müssen sich den klimatischen Herausforderungen stellen. Wie stellen wir das am besten an?

Dieses Mal klebten sie sich weder auf die Straße noch an einen Privatjet. Fünf Apokalyptiker der Letzten Generation stürmten Mitte Juni mit Gießkanne und Handschaufel bewaffnet einen Golfplatz auf der Nordseeinsel Sylt und erklärten ihn kurzerhand zum Naturschutzgebiet. Also gruben die Klimaaktivisten den Rasen um, setzten Blumen und pflanzten sogar einen Baum. Die Renaturierung des Golfplatzes wurde mit dem Hinweis auf dessen hohen Wasserverbrauch legitimiert. „Euer Luxus = Unsere Wasserknappheit“ lautete die Parole, die nicht nur die wasserintensive Pflege des makellosen Grüns kritisierte, sondern zugleich an den Sozialneid gegen die „Superreichen“ appellierte. Der „Klimakanzler Scholz“ müsse „dem verschwenderischen Leben einiger weniger endlich klare Grenzen setzen“, forderte eine Teilnehmerin auf Twitter.

Die Aktion stieß in den sozialen Medien auf Ablehnung und Empörung. Sich über die botanische Ignoranz der Weltverbesserer lustig zu machen ist ein Leichtes: Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus), der nach Ausweis der im Netz kursierenden Fotografien gepflanzt wurde, ist sehr empfindlich gegenüber Trockenheit, und der Setzling hat auf dem schattenlosen Platz in der Sommerhitze kaum eine Chance, den Herbst zu erleben. Zu der kargen Dünenlandschaft und der omnipräsenten Heide will das neue Beet, das den betuchten Gästen das Golfen verleiden will, ohnehin nicht passen. Es ist alles andere als standortgerecht.

Bietet der Garten der Zukunft nur noch Anlass für Verstimmungen?

Aber die widerrechtliche Aktion wirft doch die drängende Frage auf, wie die Landschaft angesichts des manifesten Klimawandels künftig gestaltet werden muss. Mit Blick auf die inzwischen immer häufigeren Hitze­perioden darf man folgern, dass Golfplätze nicht nur in Europas Süden, sondern auch in Deutschlands Norden keine verheißungsvolle Zukunft haben. Daran ändert auch das Gerede von der vermeintlich ökologisch anspruchsvollen Bepflanzung jenseits des kurz geschorenen Greens nichts.

Doch nicht nur exklusive Golfclubs müssen sich den klimatischen Herausforderungen stellen. Auch der heimische Garten wird sich dramatisch verändern. Dass manche wasser­schlür­fende Gattung wie die Hortensien (Hydrangea) verschwinden werden, ist heute schon Gewissheit. Das Bild des braunen Rasens, den die Sonne verbrannt hat, ist ebenso ein realistisches Zukunftsszenario wie die kahlen Laubbäume, die in der Gluthitze der Städte zum Schutz vor dem Vertrocknen bereits im Sommer ihre Blätter abwerfen. Wir werden uns an Parks und Gärten gewöhnen müssen, die nicht mehr während vieler Monate im Jahr durch ihr sattes Grün immerwährende Frucht­barkeit symbolisieren.

Lebensraum für Insekten und Vögel

Ist der Garten der Zukunft also nur noch Anlass für depressive Verstimmungen? Keineswegs. Gartenausstellungen und Baumschulen experimentieren mit klimaresilienten Pflanzen und geben auch dem Kleingärtner vielerlei Anregungen. Auf der diesjährigen Bundesgartenschau in Mannheim werden Pflanzen wie Strohblumen (Helichrysum), Strandflieder (Limonium), Salbei (Salvia), Thymian (Thymus) und Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae), die Trockenheit und Hitze trotzen, geschickt in Szene gesetzt. Etwas Farbe wird gewiss im Garten bleiben, aber punktueller, ephemerer und fragiler.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit dürften die Gärten künftig noch stärker prägen. Die Städte werden grüner, um Hitzeschocks und Starkregen besser zu bewältigen. Der Trend zu Naturgärten wird sich überall verstärken. Nicht dem englischen Rasen, sondern der Wildblumenwiese gehört die Zukunft. Regenerative Methoden der Bepflanzung schützen den Boden, binden Kohlendioxid und sichern die Biodiversität. Smarte Technologien halten überall Einzug und helfen, den Feuchtigkeitsgrad des Bodens zu bestimmen und Wasser gezielt einzusetzen. Ohnehin wird Wasser, das nicht mehr konstant zur Verfügung steht, mit allen Mitteln im Garten zu halten sein: von der Regentonne über den natürlichen Teich bis zur großen Zisterne.

Das Gärtnern im ländlichen wie im städtischen Kontext wird anspruchsvoller. Doch wir sollten uns der Aufgabe stellen, um den Garten als Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Lebewesen zu erhalten und als Rückzugsort für den Menschen in einer Welt, die sich immer weiter beschleunigen wird, zu sichern.