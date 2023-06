Die Idee, ukrainische, belarussische und russische Autoren und Aktivisten zu einem Podium in Berlin einzuladen, eine Idee vom Februar 2022, war so dringlich wie offensichtlich naiv. Ziel war, Kreative aus den drei unmittelbar vom Krieg betroffenen Ländern zusammenzubringen, um Putins Diktatur, die seit neun Jahren diesen Krieg führt, etwas entgegenzusetzen, und sei es vorerst nur die Analyse. Denn der Grund für den Krieg, der sich als Begriff erst mit der Großinvasion vom letzten Jahr etabliert hat, ist für alle derselbe: Putins Diktatur.

Was meine Veranstalterperspektive betrifft, so war sie auf kein „facettenreiches Erfahrungspanorama“ gerichtet mit „Ukrai­nern als Staffage“, wie Nikolai Klimeniouk in dieser Zeitung schrieb. Ich weiß nicht, was gute Russen sein sollen; immerhin weiß ich, wer die schlechten sind. Sie sind an der Macht im Staat und kujonieren die Bevölkerung. Mit verheerenden Auswirkungen auf die russische Kultur, Wissenschaft und die gesellschaftliche Ethik. Sie führen Krieg gegen andere Völker. Weshalb sie mit allen Mitteln bekämpft werden müssen, von innen und von außen.