Fünf Zukunftsforscher : Wissen Sie wirklich, was morgen kommt?

In der Berufswelt nimmt die Zukunftsforschung eine exponierte Rolle ein. Als intellektuelle Schwester der Trend- und Marktforschung werden hier die großen Linien gezogen, die über Prognosen für die Rocklängen des nächsten Sommers hinausgehen. Hier werden – methodisch untermauert – die großen Linien postuliert, wie wir in den nächsten Jahren lernen, arbeiten und leben werden. Zukunftsforschung ist immer auch Gegenwartsforschung, sie beruht auf Daten und Analysen des Jetzt. Hier werden stattliche Budgets investiert, denn Unternehmen leiten daraus ihre mittelfristigen Produktlinien ab, die Politik erhofft sich Entscheidungshilfen für die großen Programmlinien.

Die Trendforschung berät vor allem die Konsumgüterindustrie. Etwa Autohersteller, die Fragen stellen wie „Wollen Frauen in Führungspositionen ihr Fahrzeug anders erwerben, als Männer das bislang getan haben?“. Der Physiker und Soziologe Rolf Dieter Kreibich hat die Zukunftsforschung 2006 dagegen formal definiert als „die wissenschaftliche Befassung mit möglichen, wünschbaren und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen und Gestaltungsoptionen sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit und Gegenwart“.

Seit auch in Deutschland ein universitärer Lehrstuhl an der Freien Universität Berlin existiert, hat diese Fusionswissenschaft einen Schub an Seriosität erfahren. Was in den USA, im skandinavischen Raum oder auch in den Niederlanden schon länger ernsthaft zum Einsatz kommt, kann als weiterführendes Masterstudium hier interdisziplinär belegt werden. Viele Quereinsteiger ergänzen ihre Erfahrungen aus der Praxis.

Eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe des Magazins der F.A.Z. „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ Jetzt abonnieren

Es ist eine zahlenmäßig überschaubare Zunft, die weder durch berufsständische Kammern geschützt noch vor eitler Scharlatanerie gefeit ist. Ihre Expertise wird zunehmend auch von den großen Unternehmensberatungen mit angeboten. Es ist ein Markt des Wissens.

Der Qualitätsgrad der jeweiligen Untersuchung hängt wesentlich davon ab, dass Bauchgefühl, Herumraten oder Spekulation keine Rolle spielen. Eine seriöse Antwort etwa auf die Frage „Welche Popmusik hören die Menschen in drei Jahren?“ verbietet sich aus der Kenntnis des Sujets, das weltweit die ungewöhnlichsten Songs und Subtrends raushaut. Die Profis wissen: Nicht alles lässt sich (generell) beantworten.

Mehr zum Thema 1/

Die Spezialbranche, die lange von allwissenden Platzhirschen mit Zampano- bis Gurustatus dominiert wurde, hat eine Zeitenwende erfahren, so ist unsere Auswahl der Protagonistinnen auch der Erkenntnis geschuldet, dass sich zuletzt immer Frauen in der Zukunftsforschung etabliert haben.

Deana Mrkaja

„Mische ich mich in Sarajewo in Debatten ein, heißt es: Was willst du uns von außen sagen?“

Ich habe Politik studiert und wurde Journalistin, zuletzt war ich Redakteurin beim „Handelsblatt“, dann kam die Zukunftsforschung als Zusatzdisziplin dazu. Ich bin auf den Masterstudiengang der FU Berlin gestoßen. Wir waren dort ein kleiner Jahrgang mit 23 Leuten, von Alter und Vorbildung divers.