Am Samstag übernimmt der Literaturwissenschaftler Mats Malm, der erst im Herbst in die Schwedische Akademie gewählt wurde, offiziell den Posten als ständiger Sekretär, und Anders Olsson, der den Posten mitten in der Krise übernahm und die Reformen umsetzte, auf die nicht zuletzt die Nobelstiftung drang, tritt aus Altersgründen zurück. Die Akademie hat dann also ein neues Gesicht, und auch viele Mitglieder (Frostenson und Danius sind ausgeschieden, Engdahl ist zumindest nicht mehr Mitglied des Nobelpreiskomitees) haben nach den jüngsten Personalentscheidungen Namen, die man kaum noch mit der Krise verbindet.

Und trotzdem: Es wird eine Mammutaufgabe bleiben, die Erinnerung an die Zeit zu vertreiben, in der die Akademie den eigenen Ruf ruinierte. Und nun hat sich auch noch Katarina Frostenson nach langem Schweigen zu Wort gemeldet, die Frau des Künstlers Jean-Claude Arnault, über den die Akademie nach einer „Metoo“-Story in „Dagens Nyheter“ im Herbst 2017 in die Krise stürzte. Das neue Buch der Dichterin heißt „K“, und schon der Verlag kündigte an, es handle „von einer Zeit in der Verbannung unter Verfolgung und Verleumdung“. K stehe unter anderem für „Katarina“, „Kabale“, „Kollektiv“, „Krise“, „Kampf“ sowie „große Liebe“ (Kärlek).