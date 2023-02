„Meine Mutter sitzt am Küchentisch. An den Tischbeinen ist die Farbe an einigen Stellen abgeplatzt. Das Weiß ist gelb­stichig geworden. Der Tisch hatte acht Beine, so dass sie in dem eingelassenen Holzrahmen, der eine Emaille-Schüssel verbarg, das benutzte Geschirr verstauen konnte. Man konnte diesen Einsatz vorziehen und zurückschieben. Hier saß sie oft und trank eine Tasse Kaffee. Die Filter­tüten waren von Melitta. Manchmal in Gesellschaft von Waltraud. Waltraud war die beste Schulfreundin von Hannelore, meiner ältesten Schwester, die schon aus dem Haus war und in der Ferne Sprachen studierte. Wenn die beiden miteinander sprachen, sollte ich manchmal hinaus­gehen und ja — spielen. Vielleicht blieb ich hinter der angelehnten Tür stehen oder saß auf dem Boden im Flur. Es muss an einem dieser Tage gewesen sein, dass ich den Namen Fritz Kittel hörte.“

Dies ist der Text Nummer 4 der Ausstellung „Wer war Fritz Kittel? Ein Reichsbahnarbeiter entscheidet sich. Zwei Familien 1933 – 2022“, die vom 15. Februar an im Deutschen Technikmuseum in Berlin zu sehen sein wird. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Zeitreise, die im Jahr 2019 mit einem Telefongespräch begann. Und das ging so: „Sind Sie Herr Kittel?“ „Ja, um was geht es denn? Sie rufen hier schon seit vierzehn Tagen an.“ „Heißen Sie mit Vornamen Fritz?“ „Nein, das war mein Opa. Er lebt nicht mehr.“ „War Ihr Großvater Eisenbahnarbeiter?“ „Ja, aber was soll das?“ „Darf ich Ihnen etwas erzählen?“