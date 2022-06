Schriftsteller und Musiker : Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Aktualisiert am

Der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022. Das gab der Stiftungsrat am Montag in Frankfurt am Main bekannt.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels würdigt Serhij Zhadan, wie es heißt, „für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft“. Zhadan führe in seinen Romanen, Essays, Gedichten und Songtexten „in eine Welt, die große Umbrüche erfahren hat und zugleich von der Tradition lebt. Seine Texte erzählen, wie Krieg und Zerstörung in diese Welt einziehen und die Menschen erschüttern. Dabei findet der Schriftsteller eine eigene Sprache, die uns eindringlich und differenziert vor Augen führt, was viele lange nicht sehen wollten.“

Serhij Zhadan wurde am 23. August 1974 in Starobilsk im Gebiet Luhansk geboren. Er zählt zu den wichtigsten, innovativsten und bekanntesten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Sein vielgestaltiges literarisches Werk setzt sich aus Romanen, Gedichten, Erzählungen, Reportagen und Essays zusammen und widmet sich insbesondere der Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion sowie dem seit 2014 in der Ukraine herrschenden Krieg.

Mit dem Friedenspreis werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Er wird seit 1950 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen, ist mit 25.000 Euro dotiert und wird am Sonntag, 23. Oktober, zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche vergeben. Im Vorjahr hat die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga den Friedenspreis erhalten, die in ihrer Heimat Simbabwe nach einer friedlichen Demonstration für institutionelle Reformen vor Gericht steht. Ihr droht eine mehrjährige Haftstrafe. Das Urteil wird für diesen Montagvormittag erwartet.