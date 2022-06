Aktualisiert am

Mit voller Kraft am Leben bleiben

Friedenspreis an Serhij Zhadan

Friedenspreis an Serhij Zhadan :

Friedenspreis an Serhij Zhadan : Mit voller Kraft am Leben bleiben

Mit dem Sirenenalarm sei es für Charkiwer ungefähr wie mit den Anrufen von Ex-Geliebten: Beim Biertrinken störten sie einen nicht, aber die Stimmung steige auch nicht.

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das schrieb Serhij Zhadan vergangene Woche – im Internet. Auf Instagram, Facebook und Twitter berichtet der ukrainische Schriftsteller, Musiker und Dichter jeden Tag über das Leben und Überleben in Charkiw, seiner Stadt. Der 24. Februar, die Großinvasion der Russen, machte aus Serhij Zhadan einen Poeten der Wirklichkeit im Internet. Und einen Beschützer Charkiws in der Wirklichkeit. Denn er beliefert Zivilisten und Soldaten mit Wasser, Essen, Solarzellen, Autos und anderer Technik – und er spielt mit seiner Band Sobaky Konzerte in Kasernen und Metrostationen.