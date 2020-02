Verhaltensauffälliges Thüringen : Chaotischer Gemütszustand

Was im Landtag gerade passiert, spiegelt den chaotischen Gemütszustand ganz Thüringens wider. In meinem Bundesland klaffen die Wunden des Wandels und warten auf Heilung. Gastbeitrag einer Volkskundlerin.

Kleine Menschen stehen manchmal im Ruf, etwas lauter zu sein, um auf sich aufmerksam zu machen. Das kann auch auf das kleine Bundesland Thüringen übertragen werden. Es ist aber leider nicht nur laut, sondern regelrecht verhaltensauffällig. Am Mittwoch wurde es im Landtag offensichtlich: Thüringen hat einen gewaltigen Schaden! Was da in den Farben Dunkelrot, Rot, Grün, Schwarz, Gelb und Blau vor uns sitzt, ist nur scheinbar gut sortiert und täuscht über die Unüberschaubarkeit einer Transformationsgesellschaft hinweg: schwierige ostdeutsche Biographien, westdeutsche Karrieren, beiderseitige mehr oder weniger geglückte Assimilationsversuche, Selbsthass und Selbstüberschätzung, Vertrauen und Verrat, alte und neue Seilschaften, ehemalige Oppositionelle und Stasispitzel, aufrechte Demokraten, Wendehälse und Demagogen, Stolz und Angst! Leichen in den Kellern, die aus DDR-Zeiten und aus den wilden frühen Jahren der Transformation stammen, sind für das Miteinander anstrengender, als wir es uns im Alltag bewusst machen. Die einen arbeiten sich noch immer an ihren Verletzungen ab, die anderen wollen von Unterschieden nichts mehr hören. Die Abgeordneten spiegeln den chaotischen Gemütszustand ihrer Wählerschaft letztlich nur wider. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass das so lange gutging.

Bei aller Anerkennung des Erreichten der letzten 30 Jahre müssen wir feststellen, dass gemeinschaftsstiftende Ziele aus dem Blick gerieten. Die Konkurrenz zwischen den Regionen, zwischen Stadt und Land, verschärfte sich angesichts der Prognosen des Bevölkerungsrückgangs und der Kürzung von Finanzzuweisungen. Zwar ließ die rot-rot-grüne Regierung ihre Pläne zu einer umfassenden Gebietsreform fallen, doch binden finanzielle Anreize zu freiwilligen Zusammenschlüssen bis heute Energien engagierter Bürger und treiben die Kommunalpolitik vor sich her. Strukturen, die seit 1990 mühsam aufgebaut und verstanden wurden, stehen unter einem permanenten Reformdruck. Sie werden dadurch nicht einfacher, sondern sind komplizierter zu durchschauen. Das beunruhigende Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein, gegen das so viele Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung ankämpften, konnte durch die immer wieder neuen bürokratischen Herausforderungen kaum überwunden werden.