Zur gastronomischen Welt des 38-Jährigen gehören heute bereits : das Atelier September, ein Frühstücks- und Lunch-Spot; die Apollo-Kantine in der Kunsthalle Charlottenborg, in der Studenten das Mittagessen vergünstigt bekommen; die Apollo-Bar am gleichen Ort, in der es abends einfache, aber gut gemachte saisonale Gerichte und Wein gibt. Außerdem die Kafeteria mit selbstgebackenem Brot in der dänischen Nationalgalerie. Ende 2020 hat er in Berlin die Bäckerei Sofi eröffnet, die sich um bekömmlichen Sauerteig und Gebäck aus rekultivierten Getreidesorten dreht. Weitere Restaurants in der deutschen Hauptstadt sollen folgen. Mit seiner Frau, dem dänischen Model Caroline Bille Brahe, sowie Kleinkind Sonya Elisabeth und Säugling Axel Bjørnstjerne pendelt er zwischen den Städten.



Dass neue Impulse für die Gastronomie aus alltäglichen Einrichtungen wie Cafés, Kantinen und Bäckereien kommen, ist neu. Bislang galten primär die Sternerestaurants als Wegbereiter in die Zukunft. Insbesondere in Kopenhagen, das seit den 2000ern mit dem Aufkommen der „New Nordic Cuisine“ zum Mekka des Fine Dining wurde.