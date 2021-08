Interview mit einer afghanischen Frauenrechtlerin : Sie werden mich holen kommen, sie werden mich töten!

Aktualisiert am

Eine junge Frauenrechtlerin harrt in Kabul aus. Zu ihrem Flugzeug hat man sie nicht durchgelassen, von den Taliban wurde sie geschlagen, weil sie eine Jeans trug. Mit jeder Stunde wächst ihre Angst. Ein Telefonanruf bei einer, deren Leben gefährdet ist.

Davon träumt sie: Eine verschleierte Frau steigt in Kabul in ein Flugzeug der spanischen Luftwaffe Bild: AFP

Eine Frauenrechtsaktivistin, 21 Jahre alt, harrt in Kabul aus. Sie steht wie so viele auf der Evakuierungsliste des Auswärtigen Amts, aber zum Flughafen selbst gelangt man gerade nur noch, wenn die Taliban es erlauben. Sie ist keine Ortskraft, keine von denen, die jetzt höchste Priorität haben, aber als Frauenrechtlerin ist sie besonders gefährdet. Wir erreichen sie per Telefon, sie bittet inständig darum, nicht ihren richtigen Namen zu verwenden.

Halima, wo sind Sie gerade?

In Kabul. In einer Hazara-Nachbarschaft, wo viele Angehörige einer ethnischen Minderheit angehören und die daher besonders gefährdet ist. Die Taliban haben diese Gegend besonders im Blick. Erst vor wenigen Monaten haben sie hier einen Terroranschlag auf eine Mädchenschule verübt. Ich habe zusammen mit einer amerikanischen NGO gearbeitet, das heißt, dass immer viele ausländische Menschen zu mir kamen. Jetzt habe ich große Angst davor, dass die Taliban meine Abreise verhindern werden.