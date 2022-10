Aktualisiert am

Literaturdebatte in Frankreich : Vom Allmachtsrausch der Terroristen

Es war Intuition – aber auch Kalkül. Monica Sabolos vorheriges Buch hatte sich schlecht verkauft. Die französische Autorin wurde 1971 in Italien geboren und wuchs in Genf auf, wo ihr Vater als französischer Diplomat mit präkolumbianischer Raubkunst ein Vermögen scheffelte (und wieder verlor). Später arbeitete sie als Redakteurin in führenden Pariser Klatschmagazinen und begann Romane zu schreiben. Die trugen Titel wie „Dschungel“ oder „Mit mir hat das alles nichts zu tun“. Jetzt ist „La vie clandestine“ erschienen (Das verdeckte Leben, Gallimard, Paris 2022, 320 Seiten, 21 Euro).

Frankreichs Nachsicht mit den Linksterroristen

Sabolo erzählt darin die Geschichte der französischen Terrororganisation „Action Directe“ (AD), von deren führendem Kopf Jean-Marc Rouillan und seiner Mitstreiterinnen Nathalie Ménigon und Joëlle Aubron. Eigene Recherchen der Autorin machen ihre Darstellung auch zu einem historisch wertvollen Dokument. Es konfrontiert Frankreich mit seiner Nachsichtigkeit bezüglich „po­litischer Gewalt“. Eine Zeit lang gingen die Terroristen in den Redaktionen ein und aus.