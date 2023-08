Aktualisiert am

Warum in Frankreich eine Debattenschlacht um Wokeness tobt

Nicht die Rentenpolitik, sondern die Identitätspolitik könnte die nächste Präsidentenwahl entscheiden: In Frankreich führen Befürworter und Gegner von Wokeness einen erbitterten Kulturkampf.

Die Genderfrage war ihm bisher nicht so wichtig wie klassische Sozialpolitik: der Abgeordnete François Ruffin bei einer Demonstration im März Bild: AFP

„In aller Demut“ entschuldigte er sich: François Ruffin, Autor und Abgeordneter des „Unbeugsamen Frankreich“, will für seine Partei bei den nächsten Präsidentenwahlen in den Kampf ziehen. Man sollte nicht jeder Mode hinterherlaufen, hatte er geantwortet, als er um eine Stellungnahme zur Leihmutterschaft aufgefordert wurde: „Es geht um die Arbeit und die Verteilung des Reichtums.“ Der anschließende Sturm der Empörung brachte den „Unbeugsamen“ zur Einsicht: „Meine Antwort war unbefriedigend. In aller Demut: Bei der Genderfrage muss ich Fortschritte machen.“

Auch der Republikaner Laurent Wauquiez will in den Élysée-Palast. Als Präsident der Region Rhône­Alpes-Auvergne führt er einen reaktionären Kulturkampf gegen die von linken Grünen regierten Städte Lyon, Grenoble und Annecy. Die Auseinandersetzung wird auf Kosten der „elitären“ Kultur geführt: Die Daseinsberechtigung von Oper und Orchester wird von grünen und rechten Populisten gleichermaßen angefochten.