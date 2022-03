Frankreich und Deutschland : Ende der Scheckbuch-Diplomatie

Macron telefoniert mit Selenskyj und Putin. Paris schickt Waffen in die Ukraine und Soldaten nach Rumänien. Kiew aber brauche auch politische Unterstützung, schrieben zwei Tage nach Ausbruch des Krieges Intellektuelle und Europapolitiker in einem Aufruf in „Le Monde“. Auch sie wollen ein „Signal der Solidarität“ in die Ukraine senden. Sie fordern deren Anerkennung als Kandidat für den EU-Beitritt. Der Appell erinnert an Maidan in Kiew, als hundert Demonstranten erschossen wurden: „Sie starben mit der europäischen Flagge in der Hand.“

Die deutsche Präsenz beschränkt sich auf Rebecca Harms und Daniel Cohn-Bendit. Federführend sind die antitotalitären französischen Intellektuellen, etwa Raphaël Glucksmann, Abgeordneter im Europaparlament. Er ist der Sohn des verstorbenen André Glucksmann, des Autors der „Philosophie der Abschreckung“. Und Bernard-Henri Lévy. Lévy hatte vor dem Angriff auf die Ukraine einen offenen Brief an „mes amis allemands“ veröffentlicht. Er thematisierte das aufs Neue anschwellende Unbehagen der Franzosen. Es betraf zunächst den Umgang mit der Atomkraft. „Für die Deutschen mag sie ein Problem sein, für uns ist es die Lösung“, hatte ein französischer Politiker im Januar erklärt. Mit Putins Drohgebärden gegenüber der Ukraine flammte ein vierzig Jahre alter Streit wieder auf: „In Berlin“, fürchtete Paris, „haben die roten und grünen Pazifisten die Macht übernommen.“