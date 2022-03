Frankreich und der Krieg : Blinde Flecken

Aktualisiert am

Von der Tragik der Geschichte: Emmanuel Macron nimmt für seine Begründung einer notwendigen Aufrüstung ein berühmtes Wort in Anspruch. Es stammt von einem Politologen, der für eine ganze Generation von Intellektuellen das Feindbild verkörperte.

Emmanuel Macron auf einer Wahlveranstaltung in Pau am 18. März. Bild: Reuters

Die Geschichte ist tragisch, die Geschichte kehrt zurück. Schon 2018 sprach Emmanuel Macron von der „Wiederkehr der alten Dämonen“ und der Gefahr, die Geschichte könne „aufs Neue einen tragischen Verlauf“ nehmen. Noch vor dem Überfall auf die Ukraine plädierte er damit für die Aufrüstung: „Nicht aus Misstrauen gegenüber den anderen Mächten, sondern um unsere Unabhängigkeit in einer Welt der Gewalt zu sichern.“ Jetzt herrscht Krieg, und Europa hat einen Feind, der seinen Frieden zerstört: „Die Geschichte ist tragisch“ wurde zum Leitmotiv französischer Leitartikel.

Der Satz stammt von Raymond Aron. 1979 hatte sich der Politologe zusammen mit Jean-Paul Sartre und André Glucksmann, der bei Aron über Clausewitz promoviert hatte, zu Präsident Giscard d’Estaing ins Élysée begeben. Beim Staatspräsidenten plädierten sie für die Aufnahme der Boat People, der Flüchtlinge, die nach dem Sieg der Kommunisten in Vietnam das Land verließen. Viele ertranken. Die Intellektuellen forderten 3000 Visa, tausend wurden bewilligt. „Sie haben vergessen, dass die Geschichte tragisch ist“, kommentierte Aron anlässlich der Pressekonferenz die Borniertheit der Politiker und das Verhalten von Giscard d’Estaing. Er war zu Besuch in Moskau und hatte Breschnew in Paris empfangen.