Bislang wurde der Ukrainekrieg und die Rolle Russlands in den französischen Medien relativ wenig kontrovers diskutiert. Sicher, es gab einzelne Stellungnahmen, die hervorstachen, insgesamt jedoch schien sich das Land in einer lauwarmen Sympathie für die Ukraine zu gefallen, die sich in niedrigen Flüchtlingsaufnahmequoten ebenso wie in zwar konsequenten, aber sehr überschaubaren Waffenlieferungen niederschlug. Auch wenn man die größere geographische und geistige Distanz zu Osteuropa in Rechnung stellt, wirkte das zunehmend weniger abgeklärt, wurde schließlich suspekt.

Aktuelle Hintergrundrecherchen lassen nun erahnen, wie sich dieser schlaffe Konsens erklärt. Unter den Diskutanten früh aufgefallen ist die Historikerin Hé­lène Carrère d’Encausse, seit 1999 ewiger Sekretär (das generische Maskulinum ist ihr wichtig) der Académie française: Noch in einem am 23. Februar 2022 veröffentlichten Interview hatte sie behauptet, Wladimir Putin würde nie die Ukraine angreifen – was er bekanntlich am Folgemorgen tat. Carrère d’Encausse, Tochter einer Georgierin und eines Deutschrussen, hatte 1978 den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhergesagt. Putin-Sympathien aus ihrem Mund überraschten nicht, schließlich hat sie den russischen Präsidenten mehrmals getroffen und ihn 2003 mit einem Empfang am Institut de France, das die nationalen Akademien Frankreichs vereint, geehrt.