Frankreichs Krise : Albtraum aller Arbeitgeber

Klempner müsste man sein in diesem gelobten Frankreich. Er kommt, wann er will – und ist immer willkommen. Er arbeitet allein, gerne auch schwarz. Arbeit hätte er für drei. Exemplarisch verkörpert sein Berufsstand die absurden Nebeneffekte des französischen Arbeitsrechts. Das geschieht zu seinen Gunsten und auf Kosten der Allgemeinheit und des Kunden. Noch ein Schuss Silikon, und fertig ist die Rechnung. Der Klempner, so sagt es ein geflügeltes Wort der Gallier, verdient sich „goldene Eier“.

Dennoch will niemand mehr Klempner sein. Aber auch Maurer, Koch und Kellner, Haushaltshilfe, Weinbauer, Busfahrer nicht. Die jungen Krankenschwestern arbeiten oft nur drei oder vier Jahre im Beruf. Mehrere tausend Lehrerstellen mussten mit Quereinsteigern besetzt werden, Hunderttausende von Jobs sind offen. Doch die Arbeitslosigkeit geht nur minimal zurück. Es ist der „Albtraum der Arbeitgeber“ („Le Figaro“): 523.000 Angestellte haben im ersten Trimester des Jahres gekündigt. Der Trend ist ungebrochen. Etwas Vergleichbares hat Frankreich letztmals in der Euphorie vor der Finanzkrise 2008 erlebt.

Es geht den Abgängern keineswegs um radikale Selbstverwirklichung. Wie vergiftet, erzählt ein junger Ingenieur, habe er nach dem Abschluss des Studiums geschuftet. Das Geschäftsviertel La Défense war seine Welt. Das künstliche Licht und die gefilterte Luft setzten ihm zu. Konkurrenz am Arbeitsplatz, Dichtestress im öffentlichen Verkehr. „Darunter litt das Privatleben“, vor einem Jahr hat er geheiratet, „jetzt erwarten wir unser erstes Kind“. Die angehenden Eltern wollen es in einer „gesunden Umwelt“ aufziehen. Sie verließen die Wolkenkratzer und gingen in die Berge. In der Provinzstadt Chambéry arbeitet der Ingenieur in der Logistik und bereut nichts: „Alles ist gelassener.“

Covid hat es den Franzosen gezeigt

„Für die Franzosen ist die Lebensqualität wichtiger geworden als die Karriere“, stellen die Soziologen fest. Ein ähnliches Massenphänomen sei weder in Deutschland noch in Großbritannien zu beobachten. Es hat einen Namen: „la grande démission“: die große Kündigung. Sie wird statistisch erfasst und von den Geisteswissenschaften gedeutet. Ein Soziologe nennt es „die Sezession der gewöhnlichen Leute“.

Die Ökonomen zumindest versuchen, die Panik der Wirtschaft zu besänftigen: Drei Prozent Kündigungen pro Jahr zeugen von einem vitalen, attraktiven Arbeitsmarkt. Von dem die Arbeitnehmer mehr profitieren könnten, als sie es tun. Tatsächlich arbeiten achtzig Prozent sechs Monate nach der Kündigung wieder. Im Übrigen werde die anstehende Rezession wieder für normale Verhältnisse sorgen.

Es wird ein frommer Wunsch bleiben. Seit Jahrzehnten haben sich die Franzosen von der Arbeit entfremdet. Vergeblich hatte Sarkozy sie mit der Abgabenbefreiung der Überstunden zu rehabilitieren versucht. Sie lohnt sich nicht. Die Gehälter sind schlecht und die Sozialleistungen ausgezeichnet. Als katastrophal wird das Klima in den Betrieben empfunden. Deren anachronistische Strukturen sind hierarchisch, die „petits chefs“ Schinder und Machos. Covid hat den Franzosen gezeigt, dass es auch ohne Arbeit geht. Keiner ist verhungert. Für Unterhaltung sorgten die Bildschirme. Ein neues Ritual wurde erfunden: Um acht Uhr abends gab es von den Balkonen Applaus für die Krankenschwestern.