Remake der deutschen Besatzung : Wie Frankreich die Epidemie erlebt

Ein Debakel wie 1940: Frankreich denkt wegen des Virus an die düsterste Zeit seiner Geschichte. Corona sei wie die Gestapo, heißt es. Die deutsche Besatzung soll nicht in Vergessenheit geraten.

Präsident Macron wendet sich in TV-Ansprache an die Franzosen. Bild: dpa

„Das Virus ist wie die Gestapo.“ Der Vergleich geht dem 98 Jahre alten Soziologen Edgar Morin leicht über die Lippen: „Man sah sie nie, plötzlich war sie da, und man war weg.“ Von der Corona-Krise erhofft sich der Widerstandskämpfer und Ex-Kommunist einen neuen Gesellschaftsvertrag. „Wir sind im Krieg“, bleute Macron den Franzosen ein. Sie erleben die Epidemie als Debakel wie die Kapitulation von 1940. Vor achtzig Jahren wurde ihre Armee, die sie für die stärkste der Welt hielten, überrannt. Marc Bloch schrieb „Die seltsame Niederlage“. Jetzt bricht die französische Gewissheit zusammen, über das weltweit beste Gesundheitssystem zu verfügen. Die sanitäre Katastrophe hat sogar militärische Folgen: Mehr als die Hälfte der zweitausend Matrosen auf dem atombetriebenen Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ sind infiziert, „das politische Instrument der nationalen Größe“, schreibt „Le Monde“, sei nicht mehr einsatzfähig.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Regelmäßig erschüttern die Nachbeben des Traumas von 1940 das Land. Bei der Wahl von Mitterrand wie bei der Wiederwahl von Chirac gegen Jean-Marie Le Pen spielten Reminiszenzen aus Vichy eine entscheidende Rolle. Auch noch unter Sarkozy und Hollande gehorchte Frankreichs Außenpolitik dem Imperativ „Nie wieder“: In den Kriegen gegen Hussein, Milošević, Gaddafi, die von den „neuen Philosophen“ gefordert wurden, ging es darum, „Wiedergänger Hitlers“ zu besiegen, um dessen Rückkehr zu verhindern. Macron will keine „humanitären Kriege“ mehr. Doch seit seinem Wahlsieg hat das Koordinatensystem der Vergangenheitsbewältigung das Links-rechts-Schema ersetzt.

Macron gegen den Rest

Die Strategie von Macrons Machterhaltung ist auf das Duell mit Marine Le Pen und den Populisten ausgerichtet. Die Gelbwesten beschimpfte sein Minister Darmanin als „braune Pest“. Im Januar proklamierte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn: „Wenn wir Auschwitz’ gedenken, ist Marine Le Pen nicht willkommen.“ Buzyn ist die Tochter eines Überlebenden, Le Pen hat ihren eigenen Vater wegen seiner Provokationen mit den Gaskammern aus der Partei geworfen.

Gleichzeitig erschien das Buch „Libres d’obéir“ des Historikers Johann Chapoutot. Der führende französische Historiker des Nationalsozialismus führt die Methoden modernen Managements auf den Nationalsozialismus zurück – so richtig frei müsste man den Titel auch mit „Gehorsam macht frei“ übersetzen. „Automatisch“ hatte Chapoutot nach dem Einzug der ersten AfD-Politiker in den Bundestag an die Wahl der NS-Abgeordneten in den Reichstag gedacht: Hitler und Pétain kamen bekanntlich auf demokratische Weise an die Macht.

Dem so obsessiven wie unerträglichen Epochenvergleich, dem der Historikerstreit um Hitler und Stalin vorausging, widmete der Philosoph Michaël Fœssel vor einem Jahr den Essay „Récidive: 1938“ – im Strafrecht steht der Begriff für Wiederholungstaten. Die Fortsetzung des Szenarios seither mündete in die Vision, dass nun sogar die gemäßigte Rechte bei der Neuauflage des Duells auf Marine Le Pen setzen würde. Wie 1938, als sie es mit Hitler hielt, um mit der Volksfront des Juden Léon Blum aufzuräumen. Von Vichy wurde Blum in einem Schauprozess als Sündenbock der Niederlage verurteilt.