Frankfurts grüne Regierung : Politik für Privilegierte

In Frankfurt tanzen die politischen Verhältnisse. Bei den Kommunalwahlen am 14. März wurden die Grünen mit 24,6 Prozent der Stimmen erstmals zur stärksten Kraft im Rathaus Römer, gefolgt von der CDU (21,9 Prozent), die seit 1997 stets die meisten Stadtverordneten gestellt hatte, und der SPD (17 Prozent). Die Grünen hatten damit den Auftrag erhalten, eine Koalition zu schmieden. Nach länglichen Sondierungsgesprächen mit den vielen in Frage kommenden Bewerbern haben sie inzwischen ihre Wahl getroffen: SPD, FDP und die Europa-Enthusiasten namens Volt sollen die Partner für die nächsten fünf Jahre sein, es wird also ein Mitte-Links-Bündnis mit dem Kürzel V-Ampel geben – vorausgesetzt, der Koalitionsvertrag, der bis Mitte Mai geschlossen sein soll, scheitert nicht noch am Votum der jeweiligen Basis.

Nichts ist es also mit Jamaika oder Grün-Rot-Rot, worüber CDU und Linkspartei sehr enttäuscht sind und manche Beobachter auch. Dabei ist die Entscheidung der Grünen nur logisch: mit Jamaika hätten sie sich einer liberalkonservativen Mehrheit gegenübergesehen, mit GRR einer linkssozialdemokratischen. In der V-Ampel manifestiert sich ihre Dominanz am stärksten, und sie bleiben soweit als möglich unter ihresgleichen.