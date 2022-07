Fragwürdige Documenta-beraterin : Der Hizbullah verbunden

In den vergangenen Tagen fiel bei den Diskussionen um die antisemitischen Kunstwerke auf der Documenta und die Frage, was die Leitung der Kunstausstellung getan hatte (oder eben nicht), um diese zu verhindern, ein neuer Name: Emily Dische-Becker. Die Journalistin und Kuratorin habe als Antisemitismus-Beraterin ein Gremium koordiniert, und zwar auf Empfehlung der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, hatte die Generaldirektorin der Documenta, deren Vertrag inzwischen aufgelöst wurde, in der vergangenen Woche erklärt. Roth dementierte prompt und ließ verlauten, der Personalvorschlag sei „eine Entscheidung der Documenta-Leitung“ gewesen. Auch Emily Dische-Becker wollte von einem Gremium nichts wissen und schrieb ihrerseits von einer „irreführenden Darstellung“. Doch wie auch immer es sich tatsächlich zugetragen hat – Emily Dische-Becker mit dem Thema Anti­semitismus zu befassen, wäre so oder so eine zweifelhafte Entscheidung gewesen.

Und zwar nicht nur, weil diese, wie berichtet wurde, dem BDS nahestehen soll. Oder weil sie mit dem Vorwurf konfrontiert ist, während eines Online-Seminars einige Documenta-Guides mit fragwürdigen Ratschlägen auf den Um­gang mit Vorwürfen des Antisemitismus vorzubereiten (der „Süddeutschen Zeitung“ war in der vergangenen Woche ein Video dieses Seminars zugespielt worden). Sondern auch, weil Emily Dische-Becker, die in Beirut gelebt hat, für die libanesische Zeitung „Al Akh­bar“ tätig war. „Al Akhbar“ gilt im Libanon, wo Zeitungen bis auf ganz wenige Ausnahmen Sprachrohre politischer Kräfte sind, als der Schiitenorganisation Hizbullah nahestehend. Und zu deren ideologischem Markenkern gehört be­kanntermaßen der Hass auf Israel, die Kader des Hizbullah ergehen sich regelmäßig in Vernichtungsphantasien.

In einem feindlichen Land

Erst vor kurzem führte die Zeitung auch eine Kampagne gegen Deutschland. Chefredakteur Ibrahim al-Amin hatte im Februar einen Leitartikel mit dem Titel „Lasst uns die Deutschen aus dem Libanon vertreiben“ verfasst. Der Anlass war sein Unmut darüber, dass die Deutsche Welle einige Trennungsverfahren gegen Mitglieder der arabischen Redaktion wegen antisemitischer Äußerungen eingeleitet hatte. Die deutsche Regierung und ihre Vertreter im Libanon, zu denen der Chefredakteur auch die politischen Stiftungen zählte, hätten „ihre Feindschaft gegenüber denjenigen erklärt, die die israelische Besatzung ablehnen“. Der Text schloss mit den Worten: „Deutsche im Libanon, benehmt euch von nun an, ihr lebt in einem feindlichen Land.“

Kurioserweise sind Texte von Emily Dische-Becker für „Al Akhbar“ im Internet kaum zu finden. Die einzige Ausnahme stammt aus dem Jahr 2006 und befasst sich mit Grabenkämpfen um die seinerzeit hochpolitischen UN-Ermittlungen zum tödlichen Bombenanschlag auf den früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri, der, wie die Ermittlungen ergaben, offenbar von einem Mordkommando der Hizbullah ausgeführt wurde. Damals, im Jahr 2006, war „Al Akhbar“ gerade erst gegründet worden. Sie wurde zum Lager einer arabischen Linken gerechnet, die Antikapitalismus und Antiimperialismus mit Israelfeindlichkeit vermengte – und in Teilen offen dafür war, eine Front mit islamistischen Organisationen wie der Hizbullah gegen Amerikaner und Israelis zu bilden.

Unter dem Chefredakteur Ibrahim al-Amin nährte sich die Zeitung immer stärker der Hizbullah an, wie alteingesessene Journalisten in Beirut berichten. Und Al-Amin war schon einige Jahre im Amt, als Dische-Becker 2015 als „Editor at large“ des englischsprachigen Online-Portals der Zeitung fungierte. So steht es auch auf einer archivierten Website des Portals, das 2015 geschlossen wurde, was Dische-Becker damals in einem Tweet bedauerte. Das arabische Mutterblatt aber existiert weiter – und ist ganz sicher keines, mit dessen Name in Deutschland eine von wem auch immer beauftragte „Antisemitismus-Beraterin“ in Verbindung gebracht werden sollte.