Fragen an Israels Geschichte : Wer war König David?

Wie groß war das Reich, das David schuf, welche Rolle spielten Recht und Religion, was wissen wir über die Gesellschaft um 1000 vor Christus? Fragen an den Religionswissenschaftler Thomas Römer. Zweite Folge.

Welche politische (oder auch theologische) Entwicklung markiert der Übergang von Saul zu David?

Thomas Römer: Saul („der Erbetene“) und David waren beide zunächst von den Philistern tolerierte Kleinkönige, die sie wohl als Vasallen angesehen haben. Saul hatte seine Residenz in Gibea und kontrollierte das mittelpalästinische Bergland und auch Teile des nördlichen Ostjordanlandes, nicht jedoch Juda. Saul herrschte also über ein Gebiet, dass in der Siegesstele des Pharaos Merneptah (etwa 1205 vor unserer Zeitrechnung) als „Israel“ bezeichnet wird. David hatte seinen Regierungssitz zunächst in Juda, im südlich gelegenen Hebron, bevor er Jerusalem zur „Stadt Davids“ machte. Die Bibel stellt den Übergang von Saul zu David so dar, dass der zunächst von Jahwe erwählte und vom Propheten Samuel gesalbte Saul später von seinem Gott zugunsten Davids verstoßen wurde. Historisch gesehen waren Saul und David Konkurrenten, die wohl eine Zeitang gleichzeitig regierten. Die Bücher Samuel enthalten Hinweise, dass David Saul nicht direkt „ablöste“. In 2 Sam 2,8-9 wird berichtet, dass Sauls Heerführer, Abner, nach dem Tode Sauls dessen Sohn Ischbaal („Mann des Baal“) zu Sauls Nachfolger einsetzte. Das bedeutet, dass David und Sauls Nachfolger gleichzeitig regiert haben.

Mit welchen staatlichen Gebilden kam David in Kontakt?

Hauptsächlich mit den Philisterstädten, die sich seit dem 12. Jahrhundert an der Küste befanden, und das Hinterland lange Zeit kontrollierten. Man spricht oft von den Seevölkern und nimmt an, dass diese aus der Ägäis kommende Bevölkerungsgruppe mit Duldung der Ägypter sich am Küstenstreifen der südlichen Levante niedergelassen hatte. Es gab aber auch Bevölkerungsbewegungen aus Anatolien, so dass die Philister als ethnisch nicht homogene Bevölkerung anzusehen sind. Archäologische Funde belegen, dass die Philisterstädte zwischen dem 10. und 8. Jahrhundert den Zenit ihrer Macht erreicht hatten. Die Philisterstadt Gath, die in den Davidserzählungen oft erwähnt wird, war im 10. Jahrhundert auf dem Höhepunkt ihrer Ausdehnung und wurde im 9. Jahrhundert schwer zerstört. Die in den Saul- und Daviderzählungen geschilderten Auseinandersetzungen haben also eine gewisse geschichtliche Plausibilität. Sehr wahrscheinlich ist, dass die staatlichen Gebilde Sauls und Davids zunächst von den Philistern geduldet wurden, bevor ihnen diese Kleinkönige lästig wurden.

Auf der anderen Seite des Jordans hatte es David hauptsächlich mit den Ammonitern und Moabitern zu tun. Diese kleinen Königtümer entstanden zur gleichen Zeit wie die staatlichen Gebilde Sauls und Davids, so dass es notwendigerweise zu militärischen Auseinandersetzungen kommen musste.

Welche staatlichen Gebilde schuf er?

David übernahm zunächst die Kontrolle über das Bergland Judas. Man kann David durchaus als einen „Apiru“ bezeichnen. Es handelt sich dabei um „outlaws“, Zusammenschlüsse von entwurzelten Hirten oder Bauern, die als Freischärler oder Banditen Razzien durchführten oder sich als Söldner verdingten. Das Bergland von Juda bietet für eine solche Lebensweise ideale Bedingungen. Die Geschichte in 1 Sam 25 präsentiert David in einer solchen Rolle: David fordert von einem judäischen Herdenbesitzer Schutzgeld, das dieser verweigert, worauf David ihn töten lässt und die Witwe heiratet. David war also ein Apiru, der zur Macht aufstieg, und zunächst in Hebron als „König“ beziehungsweise Chef von der dortigen judäischen Bevölkerung anerkannt wurde.