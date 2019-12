Blick in die Zukunft : Fragen an das neue Jahrzehnt

Wie werden wir denken?

In der ersten Philosophie der Technik, bei Ernst Kapp, hieß es, sie sei eine Art, den menschlichen Körper zu verlängern. Faust und Hammer, Auge und Fernrohr, Organismus und Dampfmaschine, Telegraphie und Nervensystem waren die Analogien. Das war 1877. Etwas später, 1932, konstatierte Henri Bergson, der Mensch bleibe hinter der Entwicklung seiner Technologien zurück. Er forderte ein „supplément d’âme“, eine seelische Ergänzung des technischen Fortschritts. Darunter stellte er sich etwas mit Werten vor, so wie es heute diejenigen tun, die sich von der Demokratie, der Moral und den guten Absichten versprechen, durch sie lasse sich das Gute der Technik ohne ihr Schlechtes haben.

Dabei hat die Technik selbst längst jene seelische Ergänzung hervorgebracht. Es sind jene drei Milliarden digitalen Endgeräte, mit denen man nicht nur den Körper verlängern kann: durch Filmen, Telefonieren, Telegraphieren und Singenlassen. Sondern die auch die Seele engagieren und damit verändern. Das Gedächtnis sowieso, das tun alle Speichermedien. Etwas herauszufinden, ist nur noch eine Sache von Sekunden.

Das wirkt sich auch auf die Geduld aus, die Nervosität, die Bereitschaft zu Reflexen. Es gibt keine Pausen mehr, überall wird Information getankt, Stille unterbrochen, wird „nachgeschaut“, was die anderen gerade machen, oder mitgeteilt, wo man selbst gerade ist. Man kann den Geist jetzt zählen: 40.000 Tweets seit 2012, macht 5000 Zusatzmeinungen im Jahr. Natürlich häufig dieselben. Die Seele wiederholt sich ständig, stampft auf und sagt es noch einmal, wird schier verrückt, wenn die anderen es anders sehen.

Every thought published – die kommunikative Überfischung des Denkens, Fühlens, Meinens. Ihre Neugier dehnt sich aus, ihre Niedertracht, geschützt durch Anonymität oder offen, auch. Wir haben inzwischen Leute, die ernsthaft glauben, ein paar hin und her gesandte Stoßseufzer seien eine politische Debatte. Oder zwanzig Tweets „ein Seminar“. Und wir haben immer mehr Leute, die fast ohnmächtig werden, wenn sie eine Stunde lang nur einer einzigen Sache folgen sollen. Die ersten iPhones sind 2008 auf den Markt gekommen. Wer damals sechs war, macht gerade Abitur. Im kommenden Jahrzehnt werden sie erwachsen. Es wird interessant sein.

Jürgen Kaube

Wie wollen wir schreiben?

Es waren noch nicht einmal die Meinungen der Experten, die misstrauisch machten – etwa, dass unser Gedächtnis in Trainingsrückstand gerät, wenn wir unsere Angelegenheiten an geruchsneutrale, batteriebetriebene Digitalinstrumente delegieren. Es war eher das Gefühl, in einer langsam verarmenden Dingwelt zu leben. Unsere Ausrüstungsgegenstände im Urzustand waren Bleistift und Füllfederhalter, danach die Schreibmaschine. Später kamen PC, Laptop, Tablet, Smartphone. Da! Haben Sie es bemerkt? Unsere fürchterlichen Begriffe für so schöne Dinge? „Laptop“! So soll unser bevorzugtes Schreibgerät heißen? Eine Zumutung.